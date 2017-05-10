Сломанный ключ в замке чуть не привел к пожару

6 мая 2017 года в 17-50 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от жителя г. Пензы о том, что при попытке открыть входную дверь своей квартиры в доме по проспекту Победы, он случайным образом сломал ключ в замке, а в квартире включена газовая плита.

Оперативно прибыв по адресу, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь квартиры, обеспечив доступ собственника внутрь. Опасность возгорания была ликвидирована.