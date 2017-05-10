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Сломанный ключ в замке чуть не привел к пожару
Сегодня в Пензе
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6 мая 2017 года в 17-50 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от жителя г. Пензы о том, что при попытке открыть входную дверь своей квартиры в доме по проспекту Победы, он случайным образом сломал ключ в замке, а в квартире включена газовая плита. Оперативно прибыв по адресу, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь квартиры, обеспечив доступ собственника внутрь. Опасность возгорания была ликвидирована.
6 мая 2017 года в 17-50 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от жителя г. Пензы о том, что при попытке открыть входную дверь своей квартиры в доме по проспекту Победы, он случайным образом сломал ключ в замке, а в квартире включена газовая плита.
Оперативно прибыв по адресу, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь квартиры, обеспечив доступ собственника внутрь. Опасность возгорания была ликвидирована.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 10 мая 2017
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