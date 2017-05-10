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Десять рейсов в рамках межрегионального проекта «Вагон знаний» совершили самарские и пензенские школьники
Сегодня в Пензе
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Школьники путешествуют на комфортабельном фирменном поезде. В пути для них проводят интерактивные уроки и викторины по истории родного края и финансовой грамотности. Ребята из Пензы посетили основные достопримечательности и знаковые места Самары: музей «Самара космическая», волжскую набережную, горд Тольятти. Для самарских школьников распахнул двери государственный музей-заповедник «Тарханы», где поэт Михаил Лермонтов провел детские годы. Последние рейсы проекта в 2016-2017 учебном году состоятся 13 и 20 мая.
Школьники путешествуют на комфортабельном фирменном поезде. В пути для них проводят интерактивные уроки и викторины по истории родного края и финансовой грамотности. Ребята из Пензы посетили основные достопримечательности и знаковые места Самары: музей «Самара космическая», волжскую набережную, горд Тольятти. Для самарских школьников распахнул двери государственный музей-заповедник «Тарханы», где поэт Михаил Лермонтов провел детские годы.
Последние рейсы проекта в 2016-2017 учебном году состоятся 13 и 20 мая.
Новость: Министерство образования Пензенской области 10 мая 2017
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