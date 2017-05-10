Десять рейсов в рамках межрегионального проекта «Вагон знаний» совершили самарские и пензенские школьники

Школьники путешествуют на комфортабельном фирменном поезде. В пути для них проводят интерактивные уроки и викторины по истории родного края и финансовой грамотности. Ребята из Пензы посетили основные достопримечательности и знаковые места Самары: музей «Самара космическая», волжскую набережную, горд Тольятти. Для самарских школьников распахнул двери государственный музей-заповедник «Тарханы», где поэт Михаил Лермонтов провел детские годы.

Последние рейсы проекта в 2016-2017 учебном году состоятся 13 и 20 мая.



Проект «Вагон знаний» стартовал в декабре 2016 года на Куйбышевской железной дороге и реализуется в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» по инициативе Куйбышевского филиала АО «ФПК», органов власти Самарской и Пензенской областей, республики Башкортостан. Проведение подобных мероприятий способствует обмену опытом, общению детей из разных регионов, развивает внутренний туризм и воспитывает патриотизм.