Итоги работы Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за апрель 2017 года

В апреле 2017 года государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено 551 контрольно-надзорное мероприятие в установленной сфере деятельности, в ходе проведения которых выявлено 419 нарушений. По выявленным фактам нарушений выдано 103 предписания. В результате проведенных мероприятий составлено 398 административных протоколов. Вынесено 343 постановления, сумма наложенных штрафных санкций составила 1876,3 тыс. рублей, взысканных – 1877,8 тыс. рублей. Процент взыскания равен 100.

Структурными подразделениями, осуществляющими деятельность на территории Республики Мордовия, проведено 233 контрольно-надзорных мероприятия, при этом выявлено 165 нарушений, об устранении которых выдано 64 предписания, составлено 134 административных протокола. Вынесено 98 постановлений, наложено штрафных санкций на сумму 423,7 тыс. рублей, взыскано – 431,5 тыс. рублей.

Структурными подразделениями, осуществляющими деятельность на территории Пензенской области, проведено 318 контрольно-надзорных мероприятий, в результате выявлено 254 нарушения. Выдано 39 предписаний об устранении правонарушений, составлено 264 административных протокола, вынесено 245 постановлений. На нарушителей законодательства наложено административных штрафов на сумму 1452,6 тыс. рублей, взыскано – 1443,6 тыс. рублей.