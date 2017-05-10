Пензенцам помогут благоустроить дворы

Глава города Валерий Савельев встретился с жителями дома №40 улицы Московской. Во дворе в прошлом году по депутатской программе была установлена детская площадка. Благоустройство жители смогут продолжить благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Дом на конкурсной основе был выбран для участия в программе этого года.

«По программе будет выделено 2 млн. 800 тыс. рублей. На эту сумму мы планируем выполнить благоустройство в этом дворе. Конечно, совместно с жителями. Самое главное, чтобы была инициатива от вас», - обратился к горожанам Валерий Савельев.

Такая помощь горожанам как нельзя кстати. Пенсионеры, проживающие в доме, обратили внимание Главы города на то, что ступеньки подъездов разрушены и нуждаются в скорейшем ремонте. Жители попросили установить лавочки возле подъездов и дополнительные скамейки на детской площадке.

«До сентября мы эту работу закончим. Если вопрос стоит принципиальный, что надо лавочки в первую очередь поставить, мы пойдем вам на встречу», - сказал начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Пензенцы поблагодарили Валерия Савельева за активную работу в округе и отзывчивость. Все работы по благоустройству дворовой территории будут согласовываться с представителями дома.