|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Пензенцам помогут благоустроить дворы
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Глава города Валерий Савельев встретился с жителями дома №40 улицы Московской. Во дворе в прошлом году по депутатской программе была установлена детская площадка. Благоустройство жители смогут продолжить благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Дом на конкурсной основе был выбран для участия в программе этого года.
«По программе будет выделено 2 млн. 800 тыс. рублей. На эту сумму мы планируем выполнить благоустройство в этом дворе. Конечно, совместно с жителями. Самое главное, чтобы была инициатива от вас», - обратился к горожанам Валерий Савельев.
Такая помощь горожанам как нельзя кстати. Пенсионеры, проживающие в доме, обратили внимание Главы города на то, что ступеньки подъездов разрушены и нуждаются в скорейшем ремонте. Жители попросили установить лавочки возле подъездов и дополнительные скамейки на детской площадке.
«До сентября мы эту работу закончим. Если вопрос стоит принципиальный, что надо лавочки в первую очередь поставить, мы пойдем вам на встречу», - сказал начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.
Пензенцы поблагодарили Валерия Савельева за активную работу в округе и отзывчивость. Все работы по благоустройству дворовой территории будут согласовываться с представителями дома.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru