На улице Лядова сын взял в заложники свою мать

6 мая 2017 года в 16-30 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от оперативного дежурного отдела полиции № 3 о том, что в квартире по ул.Лядова сын взял в заложники свою мать и не открывает полиции дверь квартиры для разрешения ситуации.

Оперативно прибыв по адресу, спасатели приступили к вскрытию входной дверь квартиры с использованием бензореза, но в это время дверь открыли изнутри. В квартиру прошли сотрудники полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.