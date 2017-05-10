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На улице Лядова сын взял в заложники свою мать
Сегодня в Пензе
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6 мая 2017 года в 16-30 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от оперативного дежурного отдела полиции № 3 о том, что в квартире по ул.Лядова сын взял в заложники свою мать и не открывает полиции дверь квартиры для разрешения ситуации. Оперативно прибыв по адресу, спасатели приступили к вскрытию входной дверь квартиры с использованием бензореза, но в это время дверь открыли изнутри. В квартиру прошли сотрудники полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
6 мая 2017 года в 16-30 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от оперативного дежурного отдела полиции № 3 о том, что в квартире по ул.Лядова сын взял в заложники свою мать и не открывает полиции дверь квартиры для разрешения ситуации.
Оперативно прибыв по адресу, спасатели приступили к вскрытию входной дверь квартиры с использованием бензореза, но в это время дверь открыли изнутри. В квартиру прошли сотрудники полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 10 мая 2017
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