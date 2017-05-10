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Схема движения троллейбусов №1, №2 и №6 изменена
Сегодня в Пензе
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В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на тепломагистрали в районе жилого дома № 24 по проспекту Победы с 11 мая по 31 мая 2017 года (до окончания проведения земляных работ) будет изменена схема движения троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 6. Движение троллейбусов маршрута № 1 «пл. М.Жукова - ул. Северная» будет направлено с ул. Карпинского по улицам: Проспект Победы – Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина - Проспект Победы - Карпинского и далее по маршруту (заезд в микрорайон «Северная поляна» осуществлять не будет). Движение троллейбусов маршрута № 2 «Кривозерье - Центр Искусств» будет направлено с ул. Коммунистическая по улицам: Проспект Победы – Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина – Проспект Победы - Коммунистическая и далее по маршруту. Движение троллейбусов маршрута № 6 «Запрудный – Кривозерье» будет направлено с Проспекта Победы по улицам: Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина – Проспект Победы - Карпинского и далее по маршруту.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на тепломагистрали в районе жилого дома № 24 по проспекту Победы с 11 мая по 31 мая 2017 года (до окончания проведения земляных работ) будет изменена схема движения троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 6.
Движение троллейбусов маршрута № 1 «пл. М.Жукова - ул. Северная» будет направлено с ул. Карпинского по улицам: Проспект Победы – Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина - Проспект Победы - Карпинского и далее по маршруту (заезд в микрорайон «Северная поляна» осуществлять не будет).
Движение троллейбусов маршрута № 2 «Кривозерье - Центр Искусств» будет направлено с ул. Коммунистическая по улицам: Проспект Победы – Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина – Проспект Победы - Коммунистическая и далее по маршруту.
Движение троллейбусов маршрута № 6 «Запрудный – Кривозерье» будет направлено с Проспекта Победы по улицам: Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина – Проспект Победы - Карпинского и далее по маршруту.
Новость: Администрация города Пензы 10 мая 2017
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