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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 10 мая 2017
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Схема движения троллейбусов №1, №2 и №6 изменена
Сегодня в Пензе
 

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на тепломагистрали в районе жилого дома № 24 по проспекту Победы с 11 мая по 31 мая 2017 года (до окончания проведения земляных работ) будет изменена схема движения троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 6.

Движение троллейбусов маршрута № 1 «пл. М.Жукова - ул. Северная» будет направлено с ул. Карпинского по улицам: Проспект Победы – Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина - Проспект Победы - Карпинского и далее по маршруту (заезд в микрорайон «Северная поляна» осуществлять не будет).

Движение троллейбусов маршрута № 2 «Кривозерье - Центр Искусств» будет направлено с ул. Коммунистическая по улицам: Проспект Победы – Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина – Проспект Победы - Коммунистическая и далее по маршруту.

Движение троллейбусов маршрута № 6 «Запрудный – Кривозерье» будет направлено с Проспекта Победы по улицам: Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина – Проспект Победы - Карпинского и далее по маршруту.

Новость: Администрация города Пензы 10 мая 2017
2017-05-10
Их подвиг – вечен!
Вадим Супиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
 
2017-05-10
Антропозоонозы. Туляремия
 Инфекционные и инвазионные болезни, общие для человека и животных
 
2017-05-10
Состоялся огонек для участников проекта «Дети войны»
 Перед членами клуба выступил народный академический ансамбль «Тальяночка»
 
2017-05-10
Ход реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья
 Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание
 
2017-05-10
Вернуть детство...
В Пензе прошёл творческий конкурс среди воспитанников детдомов и интернатов
 
2017-05-10
Схема движения троллейбусов №1, №2 и №6 изменена
 В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на тепломагистрали в районе жилого дома № 24 по проспекту Победы с 11 мая по 31 мая
 
2017-05-10
На улице Лядова сын взял в заложники свою мать
 В квартиру прошли сотрудники полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств
 
2017-05-10
Пензенцам помогут благоустроить дворы
Валерий Савельев встретился с жителями дома №40 ул. Московской
 
2017-05-10
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за апрель 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-10
Десять рейсов в рамках межрегионального проекта «Вагон знаний» совершили самарские и пензенские школьники
 Свыше 3 тысяч школьников стали участниками проекта
 
2017-05-10
Сломанный ключ в замке чуть не привел к пожару
 Сотрудники ГУ ППСЦ ликвидировали опасность возгорания
 
2017-05-10
Представители Пензенской области приглашаются к участию в международных выставках в Иране
 Мероприятия состоятся 23-26 мая
 
2017-05-10
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдет в конце мая
 Конкурс даст шанс рабочим продемонстрировать свои профессиональные навыки и побороться за достойные призы
 
2017-05-10
«Земля Пензенская»
 В Пензе пройдет фотовыставка Сергей Пономарева
 
2017-05-10
Воспитанники клуба «Пилигрим» совершили велопробег, посвященный 72-ой годовщине победы в ВОВ
 Они проехали на велосипедах три района: Белинский, Пачелмский и Башмаковский
 

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