Схема движения троллейбусов №1, №2 и №6 изменена

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на тепломагистрали в районе жилого дома № 24 по проспекту Победы с 11 мая по 31 мая 2017 года (до окончания проведения земляных работ) будет изменена схема движения троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 6.

Движение троллейбусов маршрута № 1 «пл. М.Жукова - ул. Северная» будет направлено с ул. Карпинского по улицам: Проспект Победы – Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина - Проспект Победы - Карпинского и далее по маршруту (заезд в микрорайон «Северная поляна» осуществлять не будет).

Движение троллейбусов маршрута № 2 «Кривозерье - Центр Искусств» будет направлено с ул. Коммунистическая по улицам: Проспект Победы – Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина – Проспект Победы - Коммунистическая и далее по маршруту.

Движение троллейбусов маршрута № 6 «Запрудный – Кривозерье» будет направлено с Проспекта Победы по улицам: Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Ленина – Проспект Победы - Карпинского и далее по маршруту.