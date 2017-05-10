На большой сцене — воспитанники детских домов и интернатов Пензенской области. Это традиционный творческий конкурс, который в Приволжском федеральном округе проводится под названием «Вернуть детство».

Заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области, Наталья Данилина, пояснила: «Конкурс «Вернуть детство» проходит с 2009 года. Сегодня завершился региональный этап. В этом году принимает участие 12 коллективов. Это 31 ребёнок из Спасского детского дома и Неверкинской школы-интерната».

Ребята выступали в трёх номинациях: вокал, хореография и художественное слово. Последняя — пользовалась особой популярностью у конкурсантов.

Победители в каждой номинации отправятся на окружной этап в Чебоксары, который будет проходить в начале июня.