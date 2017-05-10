|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Ход реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья
Сегодня в Пензе
|
Совещание, на котором рассматривался ход реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья, провел глава администрации города Виктор Кувайцев. - Мы знаем, что в этом году программа, которая действует с 2008 года, завершается. Проблема усугубляется тем, что мы должны расселить всех, кто проживает в ветхих домах, но не был расселен в течение прошедших лет по разным причинам. Тем не менее, мы должны эту программу успешно завершить и все необходимое у нас для этого есть,- подчеркнул Виктор Кувайцев. По этапу 2016-2017 годов запланировано построить и заселить 12 многоквартирных домов, общей площадью 43 676,45 кв.м. Количество квартир –995. Переселение граждан будет осуществляться в 12 5-этажных МКД, строящихся по муниципальным контрактам по ул. Новоселов - Сузюмова (микрорайон «Заря»). Планируемый срок переселения – сентябрь 2017 года.
Совещание, на котором рассматривался ход реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья, провел глава администрации города Виктор Кувайцев.
- Мы знаем, что в этом году программа, которая действует с 2008 года, завершается. Проблема усугубляется тем, что мы должны расселить всех, кто проживает в ветхих домах, но не был расселен в течение прошедших лет по разным причинам. Тем не менее, мы должны эту программу успешно завершить и все необходимое у нас для этого есть,- подчеркнул Виктор Кувайцев.
По этапу 2016-2017 годов запланировано построить и заселить 12 многоквартирных домов, общей площадью 43 676,45 кв.м. Количество квартир –995. Переселение граждан будет осуществляться в 12 5-этажных МКД, строящихся по муниципальным контрактам по ул. Новоселов - Сузюмова (микрорайон «Заря»). Планируемый срок переселения – сентябрь 2017 года.
Новость: Администрация города Пензы 10 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru