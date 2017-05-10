Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 10 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Ход реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья
Сегодня в Пензе
 

Совещание, на котором рассматривался ход реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья, провел глава администрации города Виктор Кувайцев. 

В совещании приняли участие заместители главы администрации города Юрий Ильин и Ирина Ширшина, начальники управлений и отделов администрации города и другие ответственные лица. 

Заслушав отчет о ходе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, глава администрации города Виктор Кувайцев обозначил ряд проблем. 

- Мы знаем, что в этом году программа, которая действует с 2008 года, завершается. Проблема усугубляется тем, что мы должны расселить всех, кто проживает в ветхих домах, но не был расселен в течение прошедших лет по разным причинам. Тем не менее, мы должны эту программу успешно завершить и все необходимое у нас для этого есть,- подчеркнул Виктор Кувайцев. 

Отметив, что главная задержка происходить на этапе подготовки пакета документов на переселение, когда, в отдельных случаях, нужно ждать решения суда и т.д., Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и начальнику УМИ Наиле Алюшевой продумать меры по ускорению процедуры оформления нового жилья в собственность граждан. 

В рамках реализации программы по этапу 2016-2017 годов в 2017 году предусмотрено переселение из 1050 жилых помещений общей площадью 37 718,42 кв. м. 2 235 человек, проживающих в 142 аварийных МКД. 
Объем финансирования программы составляет: 1 280 492 136,00 рублей, в том числе: 

  • средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 520 275 960,00 рублей; 
  • средства бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования –113 793 228,00 рублей; 
  • средства бюджета города в рамках долевого финансирования – 450 755 195,00 рублей; 
  • дополнительные средства бюджета города на дополнительную площадь – 195 667 753,00 рублей. 

По этапу 2016-2017 годов запланировано построить и заселить 12 многоквартирных домов, общей площадью 43 676,45 кв.м. Количество квартир –995. Переселение граждан будет осуществляться в 12 5-этажных МКД, строящихся по муниципальным контрактам по ул. Новоселов - Сузюмова (микрорайон «Заря»).  Планируемый срок переселения – сентябрь 2017 года. 

Новость: Администрация города Пензы 10 мая 2017
2017-05-10
Их подвиг – вечен!
Вадим Супиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
 
2017-05-10
Антропозоонозы. Туляремия
 Инфекционные и инвазионные болезни, общие для человека и животных
 
2017-05-10
Состоялся огонек для участников проекта «Дети войны»
 Перед членами клуба выступил народный академический ансамбль «Тальяночка»
 
2017-05-10
Ход реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья
 Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание
 
2017-05-10
Вернуть детство...
В Пензе прошёл творческий конкурс среди воспитанников детдомов и интернатов
 
2017-05-10
Схема движения троллейбусов №1, №2 и №6 изменена
 В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на тепломагистрали в районе жилого дома № 24 по проспекту Победы с 11 мая по 31 мая
 
2017-05-10
На улице Лядова сын взял в заложники свою мать
 В квартиру прошли сотрудники полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств
 
2017-05-10
Пензенцам помогут благоустроить дворы
Валерий Савельев встретился с жителями дома №40 ул. Московской
 
2017-05-10
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за апрель 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-10
Десять рейсов в рамках межрегионального проекта «Вагон знаний» совершили самарские и пензенские школьники
 Свыше 3 тысяч школьников стали участниками проекта
 
2017-05-10
Сломанный ключ в замке чуть не привел к пожару
 Сотрудники ГУ ППСЦ ликвидировали опасность возгорания
 
2017-05-10
Представители Пензенской области приглашаются к участию в международных выставках в Иране
 Мероприятия состоятся 23-26 мая
 
2017-05-10
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдет в конце мая
 Конкурс даст шанс рабочим продемонстрировать свои профессиональные навыки и побороться за достойные призы
 
2017-05-10
«Земля Пензенская»
 В Пензе пройдет фотовыставка Сергей Пономарева
 
2017-05-10
Воспитанники клуба «Пилигрим» совершили велопробег, посвященный 72-ой годовщине победы в ВОВ
 Они проехали на велосипедах три района: Белинский, Пачелмский и Башмаковский
 

Новости партнеров
 
На сайте: 23ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru