Совещание, на котором рассматривался ход реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья, провел глава администрации города Виктор Кувайцев.



В совещании приняли участие заместители главы администрации города Юрий Ильин и Ирина Ширшина, начальники управлений и отделов администрации города и другие ответственные лица.



Заслушав отчет о ходе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, глава администрации города Виктор Кувайцев обозначил ряд проблем.

- Мы знаем, что в этом году программа, которая действует с 2008 года, завершается. Проблема усугубляется тем, что мы должны расселить всех, кто проживает в ветхих домах, но не был расселен в течение прошедших лет по разным причинам. Тем не менее, мы должны эту программу успешно завершить и все необходимое у нас для этого есть,- подчеркнул Виктор Кувайцев.



Отметив, что главная задержка происходить на этапе подготовки пакета документов на переселение, когда, в отдельных случаях, нужно ждать решения суда и т.д., Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и начальнику УМИ Наиле Алюшевой продумать меры по ускорению процедуры оформления нового жилья в собственность граждан.



В рамках реализации программы по этапу 2016-2017 годов в 2017 году предусмотрено переселение из 1050 жилых помещений общей площадью 37 718,42 кв. м. 2 235 человек, проживающих в 142 аварийных МКД.

Объем финансирования программы составляет: 1 280 492 136,00 рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 520 275 960,00 рублей;

средства бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования –113 793 228,00 рублей;

средства бюджета города в рамках долевого финансирования – 450 755 195,00 рублей;

дополнительные средства бюджета города на дополнительную площадь – 195 667 753,00 рублей.

По этапу 2016-2017 годов запланировано построить и заселить 12 многоквартирных домов, общей площадью 43 676,45 кв.м. Количество квартир –995. Переселение граждан будет осуществляться в 12 5-этажных МКД, строящихся по муниципальным контрактам по ул. Новоселов - Сузюмова (микрорайон «Заря»). Планируемый срок переселения – сентябрь 2017 года.