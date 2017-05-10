В молодежном центре «Юность» состоялся огонек для участников проекта «Дети войны», приуроченный к празднованию Дня Победы. Пообщаться в дружеской обстановке и поздравить друг друга пришли представители поколения, на чьи детские годы пришлось трудное и страшное время Великой Отечественной войны. Активистам проекта были вручены народные медали «Детям войны» - памятный знак Пензенского фонда «Гражданский Союз». В этом году этой чести были удостоены девять человек. Перед членами клуба выступил народный академический ансамбль «Тальяночка».

Новость: Администрация города Пензы 10 мая 2017