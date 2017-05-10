Не просто открыткой, а лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в первом избирательном округе Железнодорожного района, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков. Такие поздравления народный избранник проводит уже 17 лет. И если раньше ветеранов собирали в школе, то теперь их чествуют дома.

«Будем навещать их, адресно помогать. Эти люди столько в жизни вытерпели, низкий им поклон»,— сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Первой Вадима Николаевича встретила Евгения Александровна Сухова. Медсестра санитарного поезда №170, войну закончила в Варшаве, а после была отправлена на войну с Японией. Даже в праздник депутату не удалось обойтись без помощи в решении жилищных проблем. В свои 95 лет Евгения Александровна получает квитанции на оплату капитального ремонта, хотя с 80 лет жители освобождены от этой обязанности. Проблему под личный контроль взял Вадим Супиков и заверил ветерана войны в том, что разберется в сложившейся ситуации.

Александра Архиповна Тарараева тоже медсестра. Всю войну с 1941 по 1945 она работала в прифронтовом госпитале. Вадим Николаевич вручил ветерану памятный подарок и цветы.

А для Натальи Суриной война началась, когда ей было 19 лет. 3 года Наталья была связисткой. Получала телеграммы, записывала в журнал и направляла посыльных адресатам.

«Сначала Воронежский был, потом первый Украинский фронт, а потом центральная группа войск. Закончила войну под Берлином», — сказала ветеран Великой Отечественной войны Наталья Сурина.

Вадим Супиков поздравил с праздником и Владимира Керханаджева. Владимир Михайлович был призван в армию в 68-ой инженерный батальон рядовым сапером в 1942 году. Он участник Сталинградской и Курской битвы. Освобождал Орел и Брянск. Всего за годы войны обезвредил 1800 мин.

Алексей Петрунин ушел на фронт в 17 лет. Начал с Орловско-Курской дуги. Дошел до Берлина.

«Я был шофером. Возил боеприпасы день и ночь, не смыкая своих глаз»,— поделился воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны Алексей Петрунин.

Алексей Петрунин помнит, как немцы сдавались в плен русским, снимали белые рубахи и завязывали их на палки и с такими флагами выходили к нашим солдатам, когда те ехали по главной улице Берлина.

С праздником Победы Вадим Супиков поздравил Степана Волкова. Степан Андреевич воевал на Ленинградском фронте. Он был связистом и смотрел за сохранностью телефонных линий. Был дважды ранен. А после снятия блокады он вместе с сослуживцами разминировал вокзалы и железнодорожные пути.

Поздравил Вадим Супиков и труженицу тыла Анастасию Архипову. Она работала в Пензе на эвакуированном из Харькова машиностроительном предприятии, где выпускались легендарные реактивные установки «Катюша».

Вадим Супиков поздравил с праздником Бориса Иноземцева – инвалида Великой Отечественной войны, активиста первого избирательного округа.

Памятный подарок и теплые слова парламентарий высказал и участнику Русско-Японской войны Василию Самсонову.

Для самого Вадима Супикова 9 мая – особенный праздник. Сам он из семьи фронтовиков. Оба его деда были разведчиками. На их судьбу, также как на судьбу миллионов советских солдат выпала трудная доля. Семье Вадима Супикова повезло, и оба деда вернулись с войны домой.

«У меня вся семья родом с Великой Отечественной войны. У меня один дед вернулся в 1956 году с разведки из Германии, а другой дед был и в концлагере, а после и Сталинские застенки прошел, потому что не очень любили тех, кто попадал, хотя он тоже был в разведке. Похоронен он в 1975 году в Риге. Для меня этот праздник – святой!»,— сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Также Вадим Супиков в этот день поздравил Блокадников Ленинграда Розу Худобердину и Виктора Каминина.

Все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в первом избирательном округе, получили поздравительный адрес от своего депутата.

Но главное, что в этот день они смогли поделиться своими воспоминаниями, рассказать о проблемах, которые есть сейчас. Ветераны знают, что для них всегда найдут время и помогут решить вопрос в приемных депутата первого избирательно округа Вадима Супикова.