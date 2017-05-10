Чтобы помнили...

На плацу регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний — торжественный митинг, посвящённый Дню Победы. Сотрудники ведомства и ветераны уголовно-исполнительной системы, а также кадеты из школы №30 по традиции отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.

«Благодаря героям, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашизмом и ковали эту победу в тылу, мы живем, мы не порабощены... Наша страна всегда будет гордиться своими героями, их помнят, чтят и взрослые и дети. Сегодня пытаются переписать историю. Изменив ход событий прошлых лет, оскверняют память павших героев и очерняют всю страну. Но сделать это никому не удастся, потому что боль утраты и вечная гордость за победу живут в каждой семье. Стоит отдать дань уважения и гражданам, стоявшим у истоков великих трудовых свершений, надежно прикрывая тыл, ковавшим эту победу, стоя у станка», - отметил начальник УФСИН России по Пензенской области, Владислав Муравьев.

Участники митинга возложили цветы к Доске почета, на которой выбиты имена сотрудников уголовно-исполнительной системы, воевавших в годы Великой Отечественной войны, а после — все желающие смогли ознакомиться с образцами вооружения и специальных средств, представленных на выставке, а заодно и попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне.