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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 11 мая 2017
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«Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2016 года»
Сегодня в Пензе
 

Подведены итоги конкурса «Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2016 года». Конкурс проводился совместно с министерством сельского хозяйства Пензенской области. По информации организатора мероприятия Некоммерческой организации «Союз сахаропроизводителей России» в Пензенской области победителями стали ООО «Вертуновское», ОАО «Студенецкий мукомольный завод», ООО «Пенза Золотая Нива», ТНВ «им. Димитрова», ООО «Красная горка», ЗАО «Башмаковский хлеб», ООО СХП «Каменское», крестьянское фермерское хозяйство «Родник», ООО «СоюзАгро».

Предприятия победители будут отмечены дипломами и наградами «Союзроссахар» и минсельхоза России.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 10 мая 2017
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