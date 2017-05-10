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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 11 мая 2017
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ЖУТКАЯ АВАРИЯ
Сегодня в Пензе
 
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Кадры жуткой аварии, произошедшей на трассе Тамбов-Пенза, не для слабонервных. Столкновение легковушки с фурой унесло жизнь молодого мужчины, находившегося за рулем автомобиля.

«6 мая этого года в 9 часов 10 минут произошло столкновение транспортных средств, автомобиля «Nissan Juke» под управлением мужчины 1982 г.р. и автомобиля «MAN» под управлением мужчины 1969 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Nissan» от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия», – сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

В легковом автомобиле находились два пассажира – женщина и годовалый ребенок. С места аварии с телесными повреждениями они были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.

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