Информация по экспорту зерна и продуктов его переработки из Пензенской области за апрель 2017 года

Отделом надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в апреле 2017 года проконтролирована отгрузка на экспорт 1,843 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Из них 328,52 тонн пшеницы было направлено в Азербайджан, 1088 тонн – в Латвию. Также в Латвию было отправлено зерно льна продовольственного – 426 тонн. Партии пшеницы были подвергнуты фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации (химикат - фосфин). Выдано 27 фитосанитарных сертификатов.