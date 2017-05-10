|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Информация по экспорту зерна и продуктов его переработки из Пензенской области за апрель 2017 года
Сегодня в Пензе
|
Отделом надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в апреле 2017 года проконтролирована отгрузка на экспорт 1,843 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Из них 328,52 тонн пшеницы было направлено в Азербайджан, 1088 тонн – в Латвию. Также в Латвию было отправлено зерно льна продовольственного – 426 тонн. Партии пшеницы были подвергнуты фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации (химикат - фосфин). Выдано 27 фитосанитарных сертификатов.
Отделом надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в апреле 2017 года проконтролирована отгрузка на экспорт 1,843 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.
Из них 328,52 тонн пшеницы было направлено в Азербайджан, 1088 тонн – в Латвию. Также в Латвию было отправлено зерно льна продовольственного – 426 тонн. Партии пшеницы были подвергнуты фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации (химикат - фосфин). Выдано 27 фитосанитарных сертификатов.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 10 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru