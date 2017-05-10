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«Бунчин– художник Пензы»
Сегодня в Пензе
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Пенза всегда славилась своими талантами. Список лучших возглавляют известные по всей Пензенской области и России - художники. Одним из выдающихся живописцев своего времени был Михаил Васильевич Бунчин. Родился он в Ростове-на-Дону, но позже переехал с родителями в наш город, где поступил в Пензенское художественное училище.
«Учился он у академика живописи Николая Филипповича Петрова, который в своё время учился у Репина»,- рассказал пензенский архитектор Дмитрий Димаков.
После окончания училища юноша идет на фронт и проходит всю войну. После окончания он возвращается в Пензу, но теперь уже в другой роли, в роли-преподавателя. В Пензенском художественном училище под его руководством воспитывались многие выдающиеся живописцы, которые позже стали Заслуженными художниками России.
«Мы видим, что традиции, передающиеся из рук в руки, как это обычно бывает у художников она жива и она будет передаваться дальше», - добавил архитектор Дмитрий Димаков.
Среди присутствующих на открытии выставки были студенты и преподаватели Пензенского художественного училища. Но почетными гостями стали ученики художника и конечно же его дети.
«Своё мастерство он приобрёл за счёт такого педагога и своей необычайной любви к искусству, потому что он этим жил. Он работал очень много, семья у нас была большая и зарабатывать было трудно, но он всегда выкраивал время на то, чтобы пойти и писать натуру это было его основным занятием»,-поделилась дочка художника Татьяна Бурова.
Эта экспозиция приурочена к 105-летию со дня рождения великого художника, а также к празднованию Дня Победы.
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