«Бунчин– художник Пензы»

Пенза всегда славилась своими талантами. Список лучших возглавляют известные по всей Пензенской области и России - художники. Одним из выдающихся живописцев своего времени был Михаил Васильевич Бунчин. Родился он в Ростове-на-Дону, но позже переехал с родителями в наш город, где поступил в Пензенское художественное училище.

«Учился он у академика живописи Николая Филипповича Петрова, который в своё время учился у Репина»,- рассказал пензенский архитектор Дмитрий Димаков.

После окончания училища юноша идет на фронт и проходит всю войну. После окончания он возвращается в Пензу, но теперь уже в другой роли, в роли-преподавателя. В Пензенском художественном училище под его руководством воспитывались многие выдающиеся живописцы, которые позже стали Заслуженными художниками России.

«Мы видим, что традиции, передающиеся из рук в руки, как это обычно бывает у художников она жива и она будет передаваться дальше», - добавил архитектор Дмитрий Димаков.

Среди присутствующих на открытии выставки были студенты и преподаватели Пензенского художественного училища. Но почетными гостями стали ученики художника и конечно же его дети.

«Своё мастерство он приобрёл за счёт такого педагога и своей необычайной любви к искусству, потому что он этим жил. Он работал очень много, семья у нас была большая и зарабатывать было трудно, но он всегда выкраивал время на то, чтобы пойти и писать натуру это было его основным занятием»,-поделилась дочка художника Татьяна Бурова.

Эта экспозиция приурочена к 105-летию со дня рождения великого художника, а также к празднованию Дня Победы.