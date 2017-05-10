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ЧУДЕСА НА «ВИРАЖЕ»
Сегодня в Пензе
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Этот объект движимого имущества был забыт и заброшен, однако, всё же являлся частной собственностью. Но и на полуразрушенный придаток тягача нашлись претенденты. Владелец сообщил в полицию, что его имущество неожиданно исчезло.
Старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе, Юлия Ревунова, сообщила: «Заявитель пояснил, что неизвестные похитили полуприцеп с участка территории, расположенной рядом с автодромом «Вираж». Похищенный полуприцеп был обнаружен в одном из пунктов приёма металла на территории города Пензы».
Объект хищения мужчина наметил давно и план по незаконной приватизации чужого имущества разрабатывал долго и тщательно.
«Ежедневно проезжая на своём автомобиле по улице Большая Арбековская, он обратил внимание на полуприцеп, который находился на территории, примыкающей к месторасположению остановки общественного транспорта», - отметила Юлия Ревунова.
Для осуществления замысла злоумышленник нанял «МАЗ». Владельцы машины, по данным следствия, о криминальном событии ничего не знали.
«Им он пояснил, что накануне приобрел данный полуприцеп, но ввиду нерентабельности восстановительных работ он готовится сдать его в пункт приема металлов. Таким образом, 5-ого апреля текущего года житель города Заречного похитил данный полуприцеп и отбуксировал его в пункт приема металла, расположенного на улице Рябова в городе Пензе», - пояснила Юлия Ревунова.
Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Полуприцеп возвращен законному владельцу.
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