Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 11 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
ЧУДЕСА НА «ВИРАЖЕ»
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Этот объект движимого имущества был забыт и заброшен, однако, всё же являлся частной собственностью. Но и на полуразрушенный придаток тягача нашлись претенденты. Владелец сообщил в полицию, что его имущество неожиданно исчезло.

Старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе, Юлия Ревунова, сообщила: «Заявитель пояснил, что неизвестные похитили полуприцеп с участка территории, расположенной рядом с автодромом «Вираж». Похищенный полуприцеп был обнаружен в одном из пунктов приёма металла на территории города Пензы».

Объект хищения мужчина наметил давно и план по незаконной приватизации чужого имущества разрабатывал долго и тщательно.

«Ежедневно проезжая на своём автомобиле по улице Большая Арбековская, он обратил внимание на полуприцеп, который находился на территории, примыкающей к месторасположению остановки общественного транспорта», - отметила Юлия Ревунова.

Для осуществления замысла злоумышленник нанял «МАЗ». Владельцы машины, по данным следствия, о криминальном событии ничего не знали.

«Им он пояснил, что накануне приобрел данный полуприцеп, но ввиду нерентабельности восстановительных работ он готовится сдать его в пункт приема металлов. Таким образом, 5-ого апреля текущего года житель города Заречного похитил данный полуприцеп и отбуксировал его в пункт приема металла, расположенного на улице Рябова в городе Пензе», - пояснила Юлия Ревунова.

Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Полуприцеп возвращен законному владельцу.

Новость: Валерий Марков 10 мая 2017
2017-05-10
Женская консультация и перинатальный центр
Иван Белозерцев оценил качество и оперативность выполняемых работ на двух объектах здравоохранения
 
2017-05-10
О контагиозной плевропневмонии
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-10
День Великой Победы!
Пенза отметила 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне
 
2017-05-10
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Руководитель регионального УМВД поздравил своих коллег и жителей области с праздником
 
2017-05-10
Выявлена незаконной реализации животноводческой продукции на рынке в Лунинском районе
 По итогам рейда нарушитель привлечен к административной ответственности
 
2017-05-10
Ожившая память
В Пензе в торжественной обстановке открыли сквер «Бессмертный полк»
 
2017-05-10
Эхо войны
В дни празднования Великой Победы ветераны органов внутренних дел делятся своими воспоминаниями
 
2017-05-10
ЧУДЕСА НА «ВИРАЖЕ»
Пензенские правоохранители раскрыли кражу полуприцепа
 
2017-05-10
«Бунчин– художник Пензы»
В выставочном зале Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого состоялось открытие выставки
 
2017-05-10
Информация по экспорту зерна и продуктов его переработки из Пензенской области за апрель 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-10
ЖУТКАЯ АВАРИЯ
В ДТП на трассе погиб мужчина
 
2017-05-10
«Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2016 года»
 Девять сельхозпредприятий Пензенской области признаны победителями конкурса
 
2017-05-10
Чтобы помнили...
В УФСИН России по Пензенской области состоялся митинг ко Дню Победы
 
2017-05-10
Их подвиг – вечен!
Вадим Супиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
 
2017-05-10
Антропозоонозы. Туляремия
 Инфекционные и инвазионные болезни, общие для человека и животных
 

Новости партнеров
 
На сайте: 15ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru