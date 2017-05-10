В июне 1941-го года Коле Баичкину было всего 12 лет. В отдаленное село, что затерялось в лесах Горьковской области, известие о страшном событии пришло с большим опозданием.

«Не было же ни телефонов никаких, ни телефона, ни света, ни радио. И вот прискакал вестовой. Сообщает, что произошла война. Весь народ поднялся. А тут Первая мировая война была – четырнадцатый год. Народ сразу собрался, сходился… Стали говорить, что делать. А тут человек приехал из военкомата, стал говорить тем, кто демобилизовался, чтобы приготовили костюмы, что делать… Потому что будет идти быстрое формирование армии»,- рассказал ветеран органов внутренних дел, Николай Баичкин.

Не только мужчины, но и женщины, девушки и дети пришли в сельсовет с заявлениями. Передовая, где идет бой с врагом – стали мечтой всех жителей села.

«Собрались… Мы все себя почувствовали более взрослыми. Мы на фронт пойдем, мы поедем. Мы здесь сидеть не будем… Здесь уже и матери начали – здесь и отцов забирают и братьев забирают… И вы здесь еще… Очень болезненно воспринял народ эту войну. Потому что знали о ее последствиях»,- поделился ветеран органов внутренних дел, Николай Баичкин.

Коля, как и его ровесники, стал опорой взрослых. И ковал победу наравне с оставшимися в селе взрослыми.

«Кто пахал, кто сеял… Много работ. И косьба уже началась. Уже работали по-настоящему. Мужиков каждый день забирали», - добавил ветеран органов внутренних дел, Николай Баичкин.

И во время войны, и после Победы Николай Баичкин трудился на благо страны. Полковник органов внутренних дел в отставке до сих пор встречается с молодежью и передает подрастающему поколению свой богатый жизненный опыт.