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 Четверг, 11 мая 2017
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Ожившая память
Сегодня в Пензе
 
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В канун 72-годовщины Великой Отечественной войны рядом с монументом воинской и трудовой Славы пензенцев открыли мемориальный сквер «Бессмертный полк».

«Это память о наших предках, о наших земляках, которые молодыми ушли на фронт Великой Отечественной. Хочу низко поклониться ветеранам нашим. «Бессмертный полк» — это память о наших ветеранах. Их становится всё меньше и меньше, а память должна жить. Потребность в патриотизме, потребность в уважении памяти наших предков остаётся у нашей молодёжи»,- подчеркнул Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

С инициативой создания мемориального сквера выступили активные, неравнодушные пензенцы. Их идея получила распространение и в других городах России, где также намечено благоустроить тематические территории.

«Рад, что не забываете о нас, о тех, кто отстоял честь и независимость нашей страны. Счастья, здоровья вам, наследники победителей! Желаю вам, чтобы никогда вы не видели и не пережили, то что пережили ваши прадеды и прабабушки», - пожелал Владимир Керханаджев, ветеран Великой Отечественной войны.

«Сердечно выражаю слова благодарности нашим ветеранам, кто воевал и ковал Победу в тылу. Вечная память тем, кто погиб и ушёл из жизни в послевоенные годы. Акция «Бессмертный полк» очень важна для нас, она напоминает нам о героизме наших отцов и дедов», - говорит Валерий Савельев, Глава города Пензы.

Акция «Бессмертный полк», стартовавшая в Пензе в 2013 году, собирает все большее количество людей. В прошлом году в ней , только в Пензе приняли участие более 12 тысяч человек.

«Вот это пример созидательной совместной работы. Нам важно, чтобы эти события остались в памяти, чтобы была преемственность поколений. Создавая такие зоны для отдыха, мы сопровождаем их патриотической тематикой. Это будет местом притяжения, местом отдыха и обязательно - местом поклонения великому подвигу нашего народа», - отметил Виктор Кувайцев, Глава администрации города Пензы.

Иван Белозерцев осмотрел экспозицию нового сквера ипообщался с ребятами, которые держали почетный караул. Также Глава региона поручил ещё поработать над оформлением и благоустройством сквера.

«Больше зелени должно быть у нас. Озеленением нужно заниматься. Когда город зелёный — город красивый, что для людей очень комфортно, и гости которые приезжают, они радуются», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Экспозиция сквера «Бессмертный полк» будет обновляться каждый год.

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