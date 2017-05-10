Выявлена незаконной реализации животноводческой продукции на рынке в Лунинском районе

В апреле 2017 года при проведении рейдового мероприятия на рынке по адресу: Пензенская область, р.п.Лунино, ул.Кооперативная, 56, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено, что гражданин Екимов А. осуществлял реализацию печени свиной в количестве 6 кг, охлажденных свиных ребер – 15 кг и 10 кг мясного фарша без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара в ветеринарно-санитарном отношении, характеризующих территориальное и видовое происхождение, эпизоотическое благополучие места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар, чем нарушил ветеринарно-санитарные правила реализации продуктов животноводства.

Таким образом, гражданин нарушил ст.15 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-I «О ветеринарии»; п.п.2-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

По итогам рейда нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей.