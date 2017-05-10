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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Сегодня в Пензе
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У начальника регионального УМВД с Великой Отечественной связаны особые чувства. Юрий Рузляев на фронтах не бывал. Но предки его били фашистов. О своем деде и его героических делах руководитель пензенских правоохранителей узнал совсем недавно.
«Для меня, как для потомка, очень значимо знать, какими были наши деды и как они сражались», – подчеркнул Юрий Рузляев.
Те, кто боролись с захватчиками, затем стали бороться с доморощенной преступностью. В дни праздника Победы ветераны органов внутренних дел принимают теплые слова от своих молодых коллег и продолжателей.
«Я от всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием, которое имеет большое значение не только на территории Российской Федерации, но и на территории половины мира. И какие бы тенденции не возникали, и отношения к этой войне, основная масса относится с уважением к героическому поступку нашего народа в Великой Отечественной войне», – обратился к ветеранам руководитель регионального УМВД.
Для своих наставников действующие правоохранители приготовили музыкальный подарок. В заключение вечера руководитель ведомства пожелал своим подчиненным финансового благополучия и поменьше работы.
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