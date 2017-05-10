День Великой Победы!

Ольга Михайловна о войне знает не понаслышке. Смыслом этого страшного слова было пропитано ее детство. Она - ребенок войны, блокадница. На момент Великой Отечественной она была еще ребенком, но ее родственники уже тогда отдавали свои жизни для защиты своей страны и ее самой.

«Мы выносим своих родных в «Бессмертный полк»! Это мой дедушка – он служил на «Аскольде». Воевал с Японией. Он инженер-электрик. Освещал «Аскольд». А это его сын. Они у меня океанологи», - отмечает Ольга Мальцева, участница "Бессмертного полка"

Для своих родных – героев-моряков Ольга Михайловна не только пишет стихи, но и рисует картины.

«Я им нарисовала картину «Дно Моря». Да и сама оделась в матроску.», - добавила Ольга Мальцева.

Праздник Великой Победы 9 мая в Пензе объединил всех, кто бывал на войне и тех, кто рос в это страшное время. Воспоминаний о своих победоносных родственниках у каждого из пришедших хватит на целую книгу.

«Это мой дядя. Ему не было даже 18 лет. Он погиб под Сталинградом. В это же году у него погибает отец под Ленинградом», - сказала Нина Борисова, участница «Бессмертного полка».

«Это мой отец. Он воевал с Японцами. Войну прошел, но недавно умер. Рассказывал, что один день на войне – это страшно. Он мне говорил: «Закаляйся. Будешь хорошо учиться и все у тебя будет отлично» - рассказал Владислав Полосин, участник «Бессмертного полка».

Нет такой семьи, в которой не было бы ветерана войны или того, кто поддерживал страну в тылу. Сотрудники пензенской власти встали в один строй с горожанами и гордо подняли портреты своих родственников.

«Я в очередной раз пойду в составе «Бессмертного полка». Я понесу портрет моего отца. Он воевал и был призван в последний год войны. Более шести лет он прослужил в морском флоте. Был матросом. Он всегда думал о будущем своей семьи, своих детей и о защите нашего отечества, - подчеркнул глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

«У меня оба деда были на передовой. После этого в разведке, поскольку хорошо знали немецкий язык. Для меня этот праздник имеет огромное значение. Это святой праздник. Он подчеркивает мощь и величие нашего народа, который прошел через многие испытания, выстоял и победил», - отметил депутат законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

В этот великий день в Пензе на площади Победы выстроился невероятных размеров парад из детей войны. Они совершили торжественное шествие по проспекту Победы вокруг памятника «трудовой и воинской славы». Пензенские военные даже устроили в этот день некий миниатюрный парад Победы.

В этот день каждый поблагодарил ветеранов за наше счастливое детство и мирное небо над головой. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично высказал слова благодарности за их самоотверженный труд на благо всей страны.

«Нет никого роднее и дороже вас. Мы преклоняемся перед вами. Вы с честью прошли через годы военного лихолетья. Восстановили народное хозяйство, страну. Работали на общее благо и завещали нам держать высоту. Высоту созидания, единства и любви к родине. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Честь и слава героям Отечественной войны. Слава народу – победителю! С праздником! С Днем Великой Победы!», - поздравил ветеранов Губернатор пензенской области Иван Белозерцев.

Шествием «Бессмертного полка» почтение ветеранов не закончилось. В храме, неподалеку от сквера «Журавли» митрополит Пензенский и Нижнеломовский отслужил молебен о павших в Великой Отечественной войне.

Празднование Дня Победы продолжила праздничная эстафета, в которой приняли участие около двух тысяч пензенских школьников, студентов и трудовых коллективов. В честь 72-й годовщины Великой Победы атлеты пробежали 7200 метров – а это чуть больше семидесяти футбольных полей. Среди общеобразовательных учреждений первое место взял пензенский лицей №29.