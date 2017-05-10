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О контагиозной плевропневмонии
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Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота или КПП (Pleuropneumonia contagiosa bovum), повальное воспаление лёгких крупного рогатого скота (ПВЛ), инфекционная болезнь, протекающая в виде крупозной пневмонии и плеврита с последующим образованием анемических некрозов (секвестров) в лёгких. КПП крупного рогатого скота в европейской части России впервые была установлена в 1824-1825 гг. Иенсеном и Лукиным. В начале XX века болезнь получила широкое распространение. В результате проведения оздоровительных мероприятий контагиозная плевропневмония полностью ликвидирована в нашей стране в 1938 году. В соответствии с приказом Россельхознадзора от 30.12.2016 года №1004 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2017 год» отдел государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области направил в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 280 проб сыворотки крови крупного рогатого скота для лабораторного диагностического исследования на контагиозную плевропневмонию.
Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота или КПП (Pleuropneumonia contagiosa bovum), повальное воспаление лёгких крупного рогатого скота (ПВЛ), инфекционная болезнь, протекающая в виде крупозной пневмонии и плеврита с последующим образованием анемических некрозов (секвестров) в лёгких.
КПП крупного рогатого скота в европейской части России впервые была установлена в 1824-1825 гг. Иенсеном и Лукиным. В начале XX века болезнь получила широкое распространение. В результате проведения оздоровительных мероприятий контагиозная плевропневмония полностью ликвидирована в нашей стране в 1938 году.
В соответствии с приказом Россельхознадзора от 30.12.2016 года №1004 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2017 год» отдел государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области направил в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 280 проб сыворотки крови крупного рогатого скота для лабораторного диагностического исследования на контагиозную плевропневмонию.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 10 мая 2017
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