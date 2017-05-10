О контагиозной плевропневмонии

Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота или КПП (Pleuropneumonia contagiosa bovum), повальное воспаление лёгких крупного рогатого скота (ПВЛ), инфекционная болезнь, протекающая в виде крупозной пневмонии и плеврита с последующим образованием анемических некрозов (секвестров) в лёгких.

КПП крупного рогатого скота в европейской части России впервые была установлена в 1824-1825 гг. Иенсеном и Лукиным. В начале XX века болезнь получила широкое распространение. В результате проведения оздоровительных мероприятий контагиозная плевропневмония полностью ликвидирована в нашей стране в 1938 году.

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 30.12.2016 года №1004 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2017 год» отдел государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области направил в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 280 проб сыворотки крови крупного рогатого скота для лабораторного диагностического исследования на контагиозную плевропневмонию.