С рабочим визитом Иван Белозерцев посетил два возводимых объекта здравоохранения регионального и межрегионального значения — здание, где будет размещаться центральная женская консультация и перинатальный центр. Осмотрев первый объект, Губернатор Иван Белозерцев призвал генерального директора организации-подрядчика завершить реконструкцию здания бывшего роддома на улице Пушкина раньше, чем будет введен в эксплуатацию перинатальный центр.

«Деньги есть, средства мы выделяем. От вас нужна качественная работа, нужно увеличивать количество людей. Мы должны сдать этот объект раньше перинатального центра, потому что он будет работать с ним в комплексе»,- дал распоряжение Губернатор.

Как пояснил подрядчик, к июню будут выполнены все работы, за исключением запуска системы вентиляции и лифтов, а окончательно здание планируется сдать до июля. На площадке достраивающегося перинатального центра на данный момент осуществляются внутренние чистовые отделочные работы, установка дверных блоков, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов. Завершается отделка фасадов здания. Уже проложены и подключены к существующим сетям все наружные инженерные коммуникации. Осмотрев внутренние помещения трёх этажей, фасады и прилегающую к зданию территорию, глава субъекта федерации отметил, что качество строительных и отделочных работ соответствует необходимым требованиям. К работе пензенской строительной компании, достраивающей объект, претензий нет.

«Большая часть отделочных работ уже завершена, на объекте работает свыше 200 человек. Все идёт на данный момент по согласованному графику. Мы видим, что ремонт и строительство здесь качественное», - подытожил Иван Белозерцев.

Также Иван Белозерцев сообщил о том, что в настоящее время осуществлена подготовка квалифицированных врачей и медицинского персонала. Они приступят к работе в перинатальном центре сразу после запуска медоборудования.