Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил дом № 39 на улице Ударной, где накануне произошло отслоение кирпичной кладки из-за протечки кровли, которая образовалась в зимний период. Как пояснил начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин, в связи с погодными условиями ремонт мягкой кровли не предоставлялся возможным. В настоящее протечки в месте отслоения кладки устранены, также выполнены работы по ремонту трех оголовок вентиляционных шахт на крыше многоквартирного дома.

Во время приезда главы администрации на объект, рабочие разбирали отслоившиеся кирпичи. Виктор Кувайцев дал поручение до 1 июня 2017 года провести работы по ремонту кирпичной кладки карниза и фасада МКД.

МКД № 39 по ул. Ударной 1968 года постройки, пятиэтажный, одноподъездный, кирпичный. Материал кровли – рубероид. До присвоения статуса многоквартирного дома данный дом являлся общежитием и принадлежал ОА «Пензтяжпромарматура». В настоящее время обслуживание МКД осуществляет ЖЭПУП №7. Организация в качестве управляющей была назначена в соответствии с постановлением администрации города Пензы от 04.06.2015 № 811. Ранее многоквартирный дом находился в управлении ООО УК «Жилсервис-1».

Дом № 39 по ул. Ударной не признан аварийным и подлежащим сносу. Он включен в реестр многоквартирных домов региональной программы капитального ремонта общего имущества.

Главным специалистом –инспектором отдела муниципального жилищного контроля Управления ЖКХ г. Пензы проведена внеплановая выездная проверка ЖЭМУП № 7 по исполнению условий договора управления многоквартирным домом № 39 по улице Ударной. По результатам проверки ЖЭМУП № 7 выдано предписание на выполнение мероприятий, которые к 10 мая произведены.