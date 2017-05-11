Более двух тысяч пензенцев получили консультацию врачей различных специальностей в выходной день

В медицинских организациях Пензенской области вели прием врачи сразу несколько специальностей: терапевты, офтальмологи взрослые и детские, неврологи и оториноларингологи.

Прием пациентов в Пензе осуществлялся на базе поликлиник ГБУЗ «Городская поликлиника», Областной офтальмологической больницы и поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. Жители районов области имели возможность обратиться на прием к врачам в поликлиники районных больниц.

По итогам субботней акции, в выходной день врачей посетили свыше 2 000 пензенцев, среди которых более 400 человек – дети.

Однако, медицинские организации Пензенской области вновь столкнулись с ситуацией, когда запланированный прием к офтальмологам, неврологам и оториноларингологам не был осуществлен в 30 % случаев из-за неявки пациентов, записавшихся к специалистам заранее.

Министерство здравоохранения Пензенской области акцентирует внимание и просит жителей быть более корректными и вежливыми в отношении врачей, которые так востребованы по мнению наших граждан, и в свой выходной день находятся на рабочем месте.

Обращаем внимание и говорим о необходимости звонить в регистратуру, если у Вас не получается посетить специалиста в выходной день. На 13 мая 2017 года к проведению запланирован также прием сразу нескольких специалистов.

Помимо консультативного приема, 6 мая 2017 года, в медицинских учреждениях области проводилась вакцинация взрослого населения против вирусного гепатита В. 150 человек проявили заботу о своем здоровье, сделав прививку от данного коварного заболевания.

Напоминаем, что для проведения прививки лицам, ранее не привитым от гепатита В, следует обратиться к врачу общей практики, который в ходе осмотра даст соответствующее заключение и направление в прививочный кабинет.