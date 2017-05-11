В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2017 году осуществляется внедрение комплекса среди всех категорий населения (Распоряжение Правительства Российской Федерации №1165-р от 30.06.2014).

В состав комплекса входят как обязательные нормативы для оценки скоростных возможностей, силы, выносливости, гибкости, так и нормативы по выбору для оценки координационных способностей, скоростно-силовых возможностей и прикладных навыков.

Желающее пройти тестирование, регистрируются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Всероссийском портале комплекса ВФСК ГТО по адресу www.gto.ru и при прохождении тестирования предъявляют медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО, согласно приказа Минздрава России от 01.02.2016г. №134н.

По результатам медицинского осмотра, в медицинском учреждении по месту жительства, оформляется медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО либо о наличии медицинских противопоказаний к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО со сроком действия не более 1 года.

Лица, которым по результатам диспансеризации или профилактического медицинского осмотра установлена II или III группа состояния здоровья или подготовительная медицинская группа для занятий физической культурой (II группа), для решения вопроса о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО направляются к врачу по спортивной медицине.