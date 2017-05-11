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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 11 мая 2017
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Танцевальный флеш-моб «Сохрани жизнь! #SlowDown!»
Сегодня в Пензе
 

12 мая 2017 с 11:00 до 12:30 на ул. Московской, 89 на площади Пензенского областного драматического театра им. А.В. Луначарского сотрудники Госавтоинспекции совместно с Детским (юношеским) центром «Спутник» и студентами из Пензенского колледжа искусств будет организован танцевальный флеш-моб «Сохрани жизнь! #SlowDown!», в рамках проведения Четвертой Глобальной недели безопасности. 
Также совместно с педагогами Д(Ю)Ц «Спутник» на площади будут организованы мини соревнования «Безопасное колесо!», где дети пройдут основные этапы, такие как фигурное вождение велосипеда, практическое оказание первой помощи, задания на знание дорожных знаков. 
После всех испытаний, по итогу соревнований, будут определены победители, которым вручат сувениры от Госавтоинспекции. 

Участникам данного мероприятия будет предложено ответить на два вопроса: «Что принесёт выбор разумной скорости?» и «Какую цену, возможно, придётся заплатить за неоправданный риск?». На плакате с весами «Разумная скорость-Риск», где размещены желтые и серые монетки, участники акции напишут свои аргументы (используются стикеры) на соответствующем символе жёлтой или серой монетке, после чего они прикрепляют его на нужную чашу. 

Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017
2017-05-11
Пензенские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях «Сурская весна»
 В общей сложности воспитанницы областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А.Лавровой завоевали 36 медалей различного достоинства
 
2017-05-11
Заместитель главы администрации города Юрий Ильин провел заседание штаба по вопросам ЖКХ
 Большое внимание в ходе встречи было уделено приведению в порядок газонов
 
2017-05-11
Более 70% пензенских пятиклассников знают биологию на «хорошо» и «отлично»
 Всероссийские проверочные работы (ВПР) по биологии для учащихся 5 классов прошли 27 апреля 2017 года
 
2017-05-11
Выявлены несоответствия маркировки ряда лекарственных препаратов для ветеринарного применения производства Индии
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-11
Состоялся турнир по футболу, посвященный Дню Победы
 На базе спорткомплекса «Первомайский» состоялся традиционный футбольный турнир
 
2017-05-11
Пензенский регбийный клуб «Империя» вышел в финальную часть Кубка России по регби-7
 . Решающие игры за престижный трофей с участием сильнейших команд страны состоятся 17-18 июня 2017 года в Пензе
 
2017-05-11
ОАО Птицефабрика «Васильевская» заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-11
Губернатор совершил рабочий выезд на поля Каменского района
 На территории региона активными темпами проходит посевная кампания
 
2017-05-11
Прошло Открытое Первенство города Пензы по самбо среди юношей и девушек
 4-5 мая 2017г. в СДЮСШОР «Витязь»
 
2017-05-11
Продолжают наводить порядок в городе
 Организованы мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора
 
2017-05-11
Проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района
 Главой администрации Железнодорожного района города Пензы Олегом Денисовым совместно с представителями УМВД России по городу Пензе
 
2017-05-11
Первенство России по всестилевому каратэ прошло в городе Орёл с 5 по 7 мая 2017 года
 Пензенцы завоевали серебро
 
2017-05-11
Кубок Петра Великого
 Пензенцы приняли участие в турнире по регби
 
2017-05-11
В ходе профилактических рейдов посещено 17 семей
 Профилактика безнадзорности продолжается
 
2017-05-11
Итоговое для четвертого состава Общественной палаты Пензенской области пленарное заседание состоялось в Пензе
 Четвертый состав Общественной палаты Пензенской области приступил к своей работе в июне 2014 года
 

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