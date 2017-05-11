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Танцевальный флеш-моб «Сохрани жизнь! #SlowDown!»
Сегодня в Пензе
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12 мая 2017 с 11:00 до 12:30 на ул. Московской, 89 на площади Пензенского областного драматического театра им. А.В. Луначарского сотрудники Госавтоинспекции совместно с Детским (юношеским) центром «Спутник» и студентами из Пензенского колледжа искусств будет организован танцевальный флеш-моб «Сохрани жизнь! #SlowDown!», в рамках проведения Четвертой Глобальной недели безопасности. Участникам данного мероприятия будет предложено ответить на два вопроса: «Что принесёт выбор разумной скорости?» и «Какую цену, возможно, придётся заплатить за неоправданный риск?». На плакате с весами «Разумная скорость-Риск», где размещены желтые и серые монетки, участники акции напишут свои аргументы (используются стикеры) на соответствующем символе жёлтой или серой монетке, после чего они прикрепляют его на нужную чашу.
12 мая 2017 с 11:00 до 12:30 на ул. Московской, 89 на площади Пензенского областного драматического театра им. А.В. Луначарского сотрудники Госавтоинспекции совместно с Детским (юношеским) центром «Спутник» и студентами из Пензенского колледжа искусств будет организован танцевальный флеш-моб «Сохрани жизнь! #SlowDown!», в рамках проведения Четвертой Глобальной недели безопасности.
Участникам данного мероприятия будет предложено ответить на два вопроса: «Что принесёт выбор разумной скорости?» и «Какую цену, возможно, придётся заплатить за неоправданный риск?». На плакате с весами «Разумная скорость-Риск», где размещены желтые и серые монетки, участники акции напишут свои аргументы (используются стикеры) на соответствующем символе жёлтой или серой монетке, после чего они прикрепляют его на нужную чашу.
Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017
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