12 мая 2017 с 11:00 до 12:30 на ул. Московской, 89 на площади Пензенского областного драматического театра им. А.В. Луначарского сотрудники Госавтоинспекции совместно с Детским (юношеским) центром «Спутник» и студентами из Пензенского колледжа искусств будет организован танцевальный флеш-моб «Сохрани жизнь! #SlowDown!», в рамках проведения Четвертой Глобальной недели безопасности.

Также совместно с педагогами Д(Ю)Ц «Спутник» на площади будут организованы мини соревнования «Безопасное колесо!», где дети пройдут основные этапы, такие как фигурное вождение велосипеда, практическое оказание первой помощи, задания на знание дорожных знаков.

После всех испытаний, по итогу соревнований, будут определены победители, которым вручат сувениры от Госавтоинспекции.

Участникам данного мероприятия будет предложено ответить на два вопроса: «Что принесёт выбор разумной скорости?» и «Какую цену, возможно, придётся заплатить за неоправданный риск?». На плакате с весами «Разумная скорость-Риск», где размещены желтые и серые монетки, участники акции напишут свои аргументы (используются стикеры) на соответствующем символе жёлтой или серой монетке, после чего они прикрепляют его на нужную чашу.