Итоговое для четвертого состава Общественной палаты Пензенской области пленарное заседание состоялось в Пензе

В работе пленарного заседания приняли участие члены региональной Общественной палаты четвертого состава, представители органов исполнительной власти Пензенской области, региональных средств массовой информации.

Четвертый состав Общественной палаты Пензенской области приступил к своей работе в июне 2014 года. Соответственно, в июне 2017 года полномочия четвертого состава Палаты прекратятся и, к исполнению обязанностей приступит Общественная палата Пензенской области пятого состава.

Секретарь Общественной палаты Владимир Подобед рассказал о работе Палаты четвертого созыва и ее комиссий. Члены Палаты осуществляли взаимодействие с общероссийскими, региональными и местными общественными объединениями, другими институтами гражданского общества, находили более эффективные формы сотрудничества с представителями власти в решении актуальных вопросов региона. Членами Общественной палаты был проанализирован круг вопросов, относящихся ко всем сферам общественной жизни, в том числе по реализации семейной и демографической политики, взаимодействию институтов гражданского общества и органов власти по противодействию коррупции, мерам по профилактике алкоголизма и наркомании в молодежной среде, обеспечению экологической безопасности, сохранению памятников истории и культуры и т.д.

В частности Владимиром Подобедом была отмечена деятельность Центра правовой помощи населению при Общественной палате по проведению бесплатных юридических консультаций для социально незащищенных категорий населения. Участниками данного центра была оказана помощь более 350 гражданам в отстаивании их законных прав и интересов.

В ходе заседания было особо подчеркнуто участие регионального совещательного органа в осуществлении общественного контроля.

Секретарь Общественной палаты отметил, что проведена экспертиза 23-х проектов законов федерального и регионального уровня.

При участии региональной Палаты был сформирован и осуществляет деятельность общественные советы при 21-м исполнительном органе государственной власти Пензенской области (региональных министерствах и ведомствах). Владимир Подобед особо подчеркнул, что в составы совещательных структур включены только представители институтов гражданского общества и профильные эксперты. В общественных советах нет госслужащих, что призвано способствовать укреплению независимости общественных советов. Вопросы информационной, методической и организационной поддержки общественных советов постоянно находились в центре повестки деятельности региональной Палаты.

От имени губернатора Пензенской области членов Общественной палаты четвертого состава поблагодарил за проведенную работу заместитель председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин. «Сегодня с уверенностью можно сказать, что Общественная палата Пензенской области является важным механизмом в деле построения гражданского общества региона. Члены Общественной палаты и представители НКО выступают связующим звеном между властью и населением. Правительство Пензенской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления готовы к дальнейшему сотрудничеству и конструктивному диалогу», – сказал зампред Правительства региона.