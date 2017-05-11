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 Четверг, 11 мая 2017
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В ходе профилактических рейдов посещено 17 семей
Сегодня в Пензе
 

Учреждениями социального обслуживания населения города Пензы во всех районах города было организовано 3 межведомственных рейда, в ходе которых было посещено 17 семей, находящихся в социально-опасном положении.

В рейдах приняли участие специалисты по социальной работе учреждений, сотрудники полиции и администрации районов.

Цель рейдов: проверка организации досуга несовершеннолетних; профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни, контроль за исполнением родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
В ходе рейдов с родителями были проведены профилактические беседы об ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних детей, необходимости усиления контроля за их поведением и организации досуга, рекомендовано не оставлять детей без присмотра во избежание несчастных случаев. Семьям вручены памятки о мерах пожарной безопасности, о правилах поведения на воде и дорогах, по профилактике суицида.

Проведение рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних планируется учреждениями социального обслуживания населения также в предстоящие праздничные дни.

Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017
2017-05-11
Пензенские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях «Сурская весна»
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2017-05-11
Заместитель главы администрации города Юрий Ильин провел заседание штаба по вопросам ЖКХ
 Большое внимание в ходе встречи было уделено приведению в порядок газонов
 
2017-05-11
Более 70% пензенских пятиклассников знают биологию на «хорошо» и «отлично»
 Всероссийские проверочные работы (ВПР) по биологии для учащихся 5 классов прошли 27 апреля 2017 года
 
2017-05-11
Выявлены несоответствия маркировки ряда лекарственных препаратов для ветеринарного применения производства Индии
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2017-05-11
Состоялся турнир по футболу, посвященный Дню Победы
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2017-05-11
Пензенский регбийный клуб «Империя» вышел в финальную часть Кубка России по регби-7
 . Решающие игры за престижный трофей с участием сильнейших команд страны состоятся 17-18 июня 2017 года в Пензе
 
2017-05-11
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2017-05-11
Губернатор совершил рабочий выезд на поля Каменского района
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2017-05-11
Прошло Открытое Первенство города Пензы по самбо среди юношей и девушек
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2017-05-11
Продолжают наводить порядок в городе
 Организованы мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора
 
2017-05-11
Проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района
 Главой администрации Железнодорожного района города Пензы Олегом Денисовым совместно с представителями УМВД России по городу Пензе
 
2017-05-11
Первенство России по всестилевому каратэ прошло в городе Орёл с 5 по 7 мая 2017 года
 Пензенцы завоевали серебро
 
2017-05-11
Кубок Петра Великого
 Пензенцы приняли участие в турнире по регби
 
2017-05-11
В ходе профилактических рейдов посещено 17 семей
 Профилактика безнадзорности продолжается
 
2017-05-11
Итоговое для четвертого состава Общественной палаты Пензенской области пленарное заседание состоялось в Пензе
 Четвертый состав Общественной палаты Пензенской области приступил к своей работе в июне 2014 года
 

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