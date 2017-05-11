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В ходе профилактических рейдов посещено 17 семей
Сегодня в Пензе
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Учреждениями социального обслуживания населения города Пензы во всех районах города было организовано 3 межведомственных рейда, в ходе которых было посещено 17 семей, находящихся в социально-опасном положении. В рейдах приняли участие специалисты по социальной работе учреждений, сотрудники полиции и администрации районов. Цель рейдов: проверка организации досуга несовершеннолетних; профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни, контроль за исполнением родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Проведение рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних планируется учреждениями социального обслуживания населения также в предстоящие праздничные дни.
Учреждениями социального обслуживания населения города Пензы во всех районах города было организовано 3 межведомственных рейда, в ходе которых было посещено 17 семей, находящихся в социально-опасном положении.
В рейдах приняли участие специалисты по социальной работе учреждений, сотрудники полиции и администрации районов.
Цель рейдов: проверка организации досуга несовершеннолетних; профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни, контроль за исполнением родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
Проведение рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних планируется учреждениями социального обслуживания населения также в предстоящие праздничные дни.
Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017
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