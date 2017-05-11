В ходе профилактических рейдов посещено 17 семей

Учреждениями социального обслуживания населения города Пензы во всех районах города было организовано 3 межведомственных рейда, в ходе которых было посещено 17 семей, находящихся в социально-опасном положении.

В рейдах приняли участие специалисты по социальной работе учреждений, сотрудники полиции и администрации районов.

Цель рейдов: проверка организации досуга несовершеннолетних; профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни, контроль за исполнением родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

В ходе рейдов с родителями были проведены профилактические беседы об ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних детей, необходимости усиления контроля за их поведением и организации досуга, рекомендовано не оставлять детей без присмотра во избежание несчастных случаев. Семьям вручены памятки о мерах пожарной безопасности, о правилах поведения на воде и дорогах, по профилактике суицида.

Проведение рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних планируется учреждениями социального обслуживания населения также в предстоящие праздничные дни.