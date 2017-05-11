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 Четверг, 11 мая 2017
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Кубок Петра Великого
Сегодня в Пензе
 

7, 8 мая в городе Липецк прошёл ежегодный Всероссийский детский турнир по регби "Кубок Петра Великого". В этом году в соревнованиях принимали участие юноши 2006 г.р. "Кубок Петра Великого" - это первый Всероссийский турнир, через который прошло большинство игроков национальной и юниорской сборных России. Этот турнир даёт путёвку в жизнь будущим участникам Суперлиги, чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских игр по регби и регби-7. В этом году в турнире были представлены все регионы Российской федерации: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Сибирский, Приволжский, Северо-Западный, Южный федеральные округа. Всего 20 команд. Пенза отправила на соревнования большую делегацию из 5 команд: 3 команды ДЮСШ № 8 города Пензы, Сборную Пензенской области и команду из посёлка Грабово "Медведи". 

Турнир прошёл при отличной погоде, хорошем игровом задоре, хорошем судействе. Перед турниром был организован семинар для молодых судей. Ведущий семинара Владимир Лимберский давал начинающим молодым судьям ценные указания непосредственно во время игр и после них. Присутствие на турнире представителя Национального благотворительного фонда развития детского регби Людмилы Просянниковой также добавило дисциплины участникам соревнований.

Наши команды в общем итоге за два игровых дня сыграли по 7 игр и заняли следующие места в итоговом протоколе:
Команда ДЮСШ № 8-3 тренер Горячев С. Н. 2 победы, 1 ничья, 4 поражения - 15 место;
Команда "Медведи" с. Грабово тренер Копёшкин К. В. 3 победы, 4 поражения - 13 место;
Команда ДЮСШ № 8-2 тренер Швангирадзе З. И. 4 победы, 3 поражения - 10 место;
Сборная Пензенской области тренер Лыков А. П. 5 побед, 2 поражения - 9 место;
Команда ДЮСШ № 8 тренер Анисимов М. Ю. 7 побед, 0 поражений - 1 место.

Участие в турнире стало возможным благодаря финансовой поддержке ДЮСШ № 8 города Пензы, Национального благотворительного фонда развития детского регби

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