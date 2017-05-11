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 Четверг, 11 мая 2017
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Первенство России по всестилевому каратэ прошло в городе Орёл с 5 по 7 мая 2017 года
Сегодня в Пензе
 

Очередное, третье по счету, Первенство России по всестилевому каратэ прошло в городе Орёл с 5 по 7 мая 2017 года. Соревнования, организованные Министерством спорта Российской Федерации и Федераций всестилевого каратэ России собрали около 1000 каратистов из 50 регионов нашей страны. 

Первенство России проводилось по трем возрастным группам: 12-13,14-15 и 16-17лет. В сборную Пензенской области вошли одиннадцать спортсменов, которые выступили в личных и командных соревнованиях по ката и личных соревнованиях по дисциплинам кумитэ санбон и кумитэ иппон. 

Успешно выступили в составе сборной области воспитанники СДЮСШОР «Витязь» города Пензы (тренеры Бурментьев А.Н. и Сафиуллина Э.Р.), шесть из них стали призерами Первенства России. Серебро в копилку сборной области в возрастной группе 14-15 лет принесли Кабанов Святослав (весовая категория до 50 кг) и Солдатов Евгений (абсолютная весовая категория), бронза у Еремина Никиты в весовой категории до 55 кг. Все три спортсмена, Кабанов Святослав, Еремин Никита и Солдатов Евгений, имеют шансы принять участие в финальном этапе VIII летней Спартакиады учащихся.

В возрастной группе 12-13 лет, воспитанники СДЮСШОР «Витязь», наиболее успешно выступили в дисциплине командные ката. Серебряные медали команды, в составе которой выступали Маршев Денис, Ленин Арсений и Затеев Александр, были добыты в жесткой конкуренции. В соревнованиях по кумитэ в этой возрастной группе наиболее успешно выступил Абузяров Рафаэль, занявший 4 место. 

Впереди у каратистов Пензы городской турнир на призы ФОК «Спутник» и поведение итогов учебно-спортивного 2016-2017 года, затем летние сборы и подготовка к Всероссийским играм боевых искусств (сентябрь, Анапа) и VIII летней Спартакиаде учащихся (октябрь, Сочи). 

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