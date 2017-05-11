Главой администрации Железнодорожного района города Пензы Олегом Денисовым совместно с представителями УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района.

Обследованы территории улиц Луначарского, Антонова, Ботаническая, Ново-Казанская, Чехова (вблизи ООТ «Центральный рынок»).

На лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, главой администрации района составлено 3 административных протокола по ст. 5.1.1. «Торговля в неустановленных местах» Закона Пензенской области от 02.04.2008 №1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях», сотрудниками УМВД России по городу Пензе – 4 протокола по ст. 14.1. ч.1 КоАП РФ (торговля без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

С лицами, осуществляющими несанкционированную торговлю, проведена разъяснительная беседа по организации торговли в установленных органом местного самоуправления местах (рынках, сезонных ярмарках, ярмарках выходного дня) с соблюдением правил торговли и санитарии.