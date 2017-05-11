|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района
Сегодня в Пензе
|
Главой администрации Железнодорожного района города Пензы Олегом Денисовым совместно с представителями УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района. Обследованы территории улиц Луначарского, Антонова, Ботаническая, Ново-Казанская, Чехова (вблизи ООТ «Центральный рынок»). С лицами, осуществляющими несанкционированную торговлю, проведена разъяснительная беседа по организации торговли в установленных органом местного самоуправления местах (рынках, сезонных ярмарках, ярмарках выходного дня) с соблюдением правил торговли и санитарии.
Главой администрации Железнодорожного района города Пензы Олегом Денисовым совместно с представителями УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района.
Обследованы территории улиц Луначарского, Антонова, Ботаническая, Ново-Казанская, Чехова (вблизи ООТ «Центральный рынок»).
С лицами, осуществляющими несанкционированную торговлю, проведена разъяснительная беседа по организации торговли в установленных органом местного самоуправления местах (рынках, сезонных ярмарках, ярмарках выходного дня) с соблюдением правил торговли и санитарии.
Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru