Продолжают наводить порядок в городе

В целях поддержания надлежащего санитарного порядка на территории города Пензы, администрацией Железнодорожного района города Пензы организованы мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора по ул. Ольховая, в районе остановки общественного транспорта «Пристань» в микрорайоне Барковка и участка территории, расположенного около 649 километра ФАД «Урал». В результате очищено свыше 3460 м2 территории, вывезено более 8 м3 мусора на полигон по утилизации. На улицах Тарханова, Чаадаева, Луначарского, Чапаева, 3-й Фестивальный проезд осуществлен покос травы, задействовано 10 косцов.

Силами МУП «Пензадормост» проводилась покраска пешеходных ограждений по ул. Октябрьская.

Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017