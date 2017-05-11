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Продолжают наводить порядок в городе
Сегодня в Пензе
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В целях поддержания надлежащего санитарного порядка на территории города Пензы, администрацией Железнодорожного района города Пензы организованы мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора по ул. Ольховая, в районе остановки общественного транспорта «Пристань» в микрорайоне Барковка и участка территории, расположенного около 649 километра ФАД «Урал». В результате очищено свыше 3460 м2 территории, вывезено более 8 м3 мусора на полигон по утилизации. На улицах Тарханова, Чаадаева, Луначарского, Чапаева, 3-й Фестивальный проезд осуществлен покос травы, задействовано 10 косцов.
В целях поддержания надлежащего санитарного порядка на территории города Пензы, администрацией Железнодорожного района города Пензы организованы мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора по ул. Ольховая, в районе остановки общественного транспорта «Пристань» в микрорайоне Барковка и участка территории, расположенного около 649 километра ФАД «Урал». В результате очищено свыше 3460 м2 территории, вывезено более 8 м3 мусора на полигон по утилизации.
На улицах Тарханова, Чаадаева, Луначарского, Чапаева, 3-й Фестивальный проезд осуществлен покос травы, задействовано 10 косцов.
Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017
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