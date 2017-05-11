4-5 мая 2017г. в СДЮСШОР «Витязь» прошло Открытое Первенство города Пензы по самбо среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие коллективы: СДЮСШОР «Витязь», «Север», Заречный, Нижний Ломов, Пачелма, Бессоновка и СПК «Восход». Всего участвовало – 96 спортсменов юноши в 10 весовых категориях и в 1 девушки. СРЕДИ НИХ: 93-юноши и 3-девушки.

Самыми юными участниками были Тюрин Макар-2009г.р.,Пронькин Николай- 2009г.р.,Щепетков Данил-2009г.р. выступавшие в весовой категории до 26 кг .

Также среди участников были спортсмены, отобравшиеся на ПФО – Шабалина Алиса, Клейменов Андрей, Землеглядов Владимир.

Специальными призами награждались спортсмены в 3-х номинациях: Клейменов Андрей за «Лучшую технику», Пяткин Никита за «Самую короткую схватку», Щепетков Даниил за стремления и упорство награждался в номинации за «Волю к победе».