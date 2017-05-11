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Прошло Открытое Первенство города Пензы по самбо среди юношей и девушек
Сегодня в Пензе
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4-5 мая 2017г. в СДЮСШОР «Витязь» прошло Открытое Первенство города Пензы по самбо среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие коллективы: СДЮСШОР «Витязь», «Север», Заречный, Нижний Ломов, Пачелма, Бессоновка и СПК «Восход». Всего участвовало – 96 спортсменов юноши в 10 весовых категориях и в 1 девушки. СРЕДИ НИХ: 93-юноши и 3-девушки. Также среди участников были спортсмены, отобравшиеся на ПФО – Шабалина Алиса, Клейменов Андрей, Землеглядов Владимир.
4-5 мая 2017г. в СДЮСШОР «Витязь» прошло Открытое Первенство города Пензы по самбо среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие коллективы: СДЮСШОР «Витязь», «Север», Заречный, Нижний Ломов, Пачелма, Бессоновка и СПК «Восход». Всего участвовало – 96 спортсменов юноши в 10 весовых категориях и в 1 девушки. СРЕДИ НИХ: 93-юноши и 3-девушки.
Также среди участников были спортсмены, отобравшиеся на ПФО – Шабалина Алиса, Клейменов Андрей, Землеглядов Владимир.
Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017
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