|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Губернатор совершил рабочий выезд на поля Каменского района
Сегодня в Пензе
|
На территории региона активными темпами проходит посевная кампания, яровой сев предстоит осуществить на общей площади 914,5 гектаров. На текущую дату посеяно свыше 570 тысяч гектаров. Озимые культуры занимают площадь в 321,5 тысяч гектаров. Основной объем работ по яровому севу планируется завершить к концу недели, затем наступит очередь более теплолюбивых культур. В Каменском районе Иван Белозерцев ознакомился с ходом посевной на угодьях ООО «СХП «Каменское». Поля сельхозпредприятия располагаются на территории трех районов на общей площади свыше 35 тысяч гектаров. Как сообщила генеральный директор ООО «СХП «Каменское» Людмила Глухова, в настоящее время завершен сев льна, сев подсолнечника выполнен на 75%, ячменя – на 80%, идет обработка всходов средствами защиты растений. Часть работ проводится круглосуточно, завершить посевную планируется в течение пяти дней. В этом году площадь пашни была увеличена на 5,5 тысяч гектаров. В связи с ростом объемов производства предприятием закуплена новая техника – четыре комбайна в 2016 году и три трактора К-744 в текущем. На 17 человек увеличен штат - приняты механизаторы, агроном, механик и другие работники. Глава региона побеседовал со специалистами, оценил возможности новой техники. Губернатор призвал руководство аграриев завершить весенне-полевые работы в оптимальные сроки и не снижать динамику. «Сейчас главная задача – своевременно завершить посевную кампанию, а впоследствии получить хороший урожай. При этом надо повышать показатели, двигаться вперед», – обозначил приоритеты Иван Белозерцев. «В прошлом году многие сельхозпроизводители прислушались к нашим рекомендациям по выполнению всего технологического цикла. В результате вместо обычных 20-21 центнера с гектара они собрали по 40 - 42 центнера зерновых с гектара», – сообщил глава областной исполнительной власти. Губернатор поручил провести дополнительную разъяснительную работу с руководителями тех хозяйств, которые еще не обрабатывают посевы средствами защиты растений и не удобряют их, рассказать о новых способах и средствах по повышению урожайности, дать возможность сельхозпроизводителям обменяться опытом. «В регионе есть аграрии, которые могут рассказать об этом, поделиться наработками. Это пойдет на пользу растениеводам», – сказал Иван Белозерцев. В ходе рабочей поездки глава субъекта РФ также посетил ОАО «Каменский элеватор». Его мощность по единовременному хранению составляет 72 тысячи тонн зерна. В планах руководства - увеличение производственных мощностей элеватора, так как имеющихся площадей становится недостаточно в связи с ростом объемов.
На территории региона активными темпами проходит посевная кампания, яровой сев предстоит осуществить на общей площади 914,5 гектаров. На текущую дату посеяно свыше 570 тысяч гектаров.
Озимые культуры занимают площадь в 321,5 тысяч гектаров.
Основной объем работ по яровому севу планируется завершить к концу недели, затем наступит очередь более теплолюбивых культур.
В Каменском районе Иван Белозерцев ознакомился с ходом посевной на угодьях ООО «СХП «Каменское».
Поля сельхозпредприятия располагаются на территории трех районов на общей площади свыше 35 тысяч гектаров.
Как сообщила генеральный директор ООО «СХП «Каменское» Людмила Глухова, в настоящее время завершен сев льна, сев подсолнечника выполнен на 75%, ячменя – на 80%, идет обработка всходов средствами защиты растений. Часть работ проводится круглосуточно, завершить посевную планируется в течение пяти дней.
В этом году площадь пашни была увеличена на 5,5 тысяч гектаров. В связи с ростом объемов производства предприятием закуплена новая техника – четыре комбайна в 2016 году и три трактора К-744 в текущем.
На 17 человек увеличен штат - приняты механизаторы, агроном, механик и другие работники.
Глава региона побеседовал со специалистами, оценил возможности новой техники.
Губернатор призвал руководство аграриев завершить весенне-полевые работы в оптимальные сроки и не снижать динамику.
«Сейчас главная задача – своевременно завершить посевную кампанию, а впоследствии получить хороший урожай. При этом надо повышать показатели, двигаться вперед», – обозначил приоритеты Иван Белозерцев.
«В прошлом году многие сельхозпроизводители прислушались к нашим рекомендациям по выполнению всего технологического цикла. В результате вместо обычных 20-21 центнера с гектара они собрали по 40 - 42 центнера зерновых с гектара», – сообщил глава областной исполнительной власти.
Губернатор поручил провести дополнительную разъяснительную работу с руководителями тех хозяйств, которые еще не обрабатывают посевы средствами защиты растений и не удобряют их, рассказать о новых способах и средствах по повышению урожайности, дать возможность сельхозпроизводителям обменяться опытом.
«В регионе есть аграрии, которые могут рассказать об этом, поделиться наработками. Это пойдет на пользу растениеводам», – сказал Иван Белозерцев.
В ходе рабочей поездки глава субъекта РФ также посетил ОАО «Каменский элеватор».
Его мощность по единовременному хранению составляет 72 тысячи тонн зерна. В планах руководства - увеличение производственных мощностей элеватора, так как имеющихся площадей становится недостаточно в связи с ростом объемов.
Новость: Правительство Пензенской области 11 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru