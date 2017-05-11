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 Четверг, 11 мая 2017
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Губернатор совершил рабочий выезд на поля Каменского района
Сегодня в Пензе
 

На территории региона активными темпами проходит посевная кампания, яровой сев предстоит осуществить на общей площади 914,5 гектаров. На текущую дату посеяно свыше 570 тысяч гектаров.

Озимые культуры  занимают площадь в  321,5 тысяч гектаров.

Основной объем работ по яровому севу планируется завершить к концу недели, затем наступит очередь более теплолюбивых культур.

В Каменском районе Иван Белозерцев ознакомился с ходом посевной на угодьях ООО «СХП «Каменское».

Поля сельхозпредприятия располагаются на территории трех районов на общей площади свыше 35 тысяч гектаров.

Как сообщила генеральный директор ООО «СХП «Каменское» Людмила Глухова, в настоящее время завершен сев льна, сев подсолнечника выполнен на 75%, ячменя – на 80%, идет обработка всходов средствами защиты растений. Часть работ проводится круглосуточно, завершить посевную планируется в течение пяти дней.

В этом году площадь пашни была увеличена на 5,5 тысяч гектаров. В связи с ростом объемов производства предприятием закуплена новая техника – четыре комбайна в 2016 году и три трактора К-744 в текущем.

На 17 человек увеличен штат  - приняты механизаторы, агроном, механик и другие работники.

Глава региона побеседовал со специалистами, оценил возможности новой техники.

Губернатор призвал руководство аграриев завершить весенне-полевые работы в оптимальные  сроки и не снижать динамику.

«Сейчас главная задача – своевременно завершить посевную кампанию, а впоследствии получить хороший урожай. При этом надо повышать показатели, двигаться вперед», – обозначил приоритеты Иван Белозерцев.

 «В прошлом году многие сельхозпроизводители прислушались к нашим рекомендациям по выполнению всего технологического цикла. В результате вместо обычных 20-21 центнера с гектара они собрали по 40 - 42 центнера зерновых с гектара», – сообщил глава областной исполнительной власти.

Губернатор поручил провести дополнительную разъяснительную работу с руководителями тех хозяйств, которые еще не обрабатывают посевы средствами защиты растений и не удобряют их, рассказать о новых способах и средствах по повышению урожайности, дать возможность сельхозпроизводителям обменяться опытом.

«В регионе есть аграрии, которые могут рассказать об этом, поделиться наработками. Это пойдет на пользу растениеводам», – сказал Иван Белозерцев.

В ходе рабочей поездки глава субъекта РФ также посетил ОАО «Каменский элеватор».

Его мощность по единовременному хранению составляет 72 тысячи тонн зерна. В планах руководства - увеличение производственных мощностей элеватора, так как имеющихся площадей становится недостаточно в связи с ростом объемов.

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