ОАО Птицефабрика «Васильевская» заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей

В декабре 2016 года при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ОАО Птицефабрика «Васильевская» государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 58:03:3501002:16, общей площадью 28,7 га, расположенный в Бековском районе Пензенской области, с 2007 года не используется в соответствии с видом разрешенного использования - для ведения сельскохозяйственного производства, вследствие чего зарос по всей площади сорными растениями, кустарниками и деревьями.

По факту выявленного нарушения земельного законодательства РФ в отношении данного общества было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 200 тыс. рублей.

Не согласившись с таким решением, ОАО Птицефабрика «Васильевская» обратилось в Бековский районный суд Пензенской области с просьбой отменить постановление. По мнению заявителя, в материалах административного производства отсутствуют объективные доказательства возраста растительности, наличие которой на земельном участке зафиксировано актом осмотра, при этом указание на выявление многолетних растений не может свидетельствовать о неиспользовании земельного участка в течение трех и более лет подряд, а значит, объективная сторона правонарушения не доказана. Суд счел данный довод несостоятельным, поскольку материалами проверки подтверждается, что строительств производственных объектов сельскохозяйственного назначения на указанном земельном участке не ведется, проведение мероприятий по сохранению плодородия земельного участка и защите от зарастания сорной растительностью не производится.

Кроме того, представитель общества настаивал, что срок освоения арендуемого земельного участка договором не предусмотрен, срок аренды установлен на 49 лет, поэтому считает, что в течение 49 лет ОАО Птицефабрика «Васильевская» имеет право освоить указанный земельный участок. Однако данный довод также признан судом несостоятельным, поскольку арендуемый земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, срок освоения которого указан в пунктах 3 и 4 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В связи с этим обоснованность привлечения ОАО Птицефабрика «Васильевская» к административной ответственности по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ сомнений не вызывает.

Исследовав фактические обстоятельства, судья Бековского районного суда Пензенской области признал несостоятельными доводы заявителя о наличии нарушений, способных повлечь отмену постановления.

К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.