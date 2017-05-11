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Пензенский регбийный клуб «Империя» вышел в финальную часть Кубка России по регби-7
Сегодня в Пензе
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Попав в четверку лучших по итогам отборочного турнира в Кирове, наша команда забронировала себе место в финальной части Кубка России по регби-7. Решающие игры за престижный трофей с участием сильнейших команд страны состоятся 17-18 июня 2017 года в Пензе. В подгруппе «Урал – Поволжье» 8 мая 2017 года состоялись заключительные матчи отборочных этапов Кубка России по регби-7. Результаты игр. Полуфиналы за 1-4-е места: «Империя» 19:21 «Энергия»; «Витязь» 0:31 РСДЮСШОР «Динамо». Полуфиналы за 5-8-е места: «Трудовые резервы» 29:5 УРФУ; «Башнефть» 0:26 «Нижний Новгород». Финал: «Энергия» 7:43 РСДЮСШОР «Динамо». Матч за 3-е место: «Империя» 52:0 «Витязь». Матч за 5-е место: «Трудовые резервы» 29:21 «Нижний Новгород». Матч за 7-е место: УРФУ 36:0 «Башнефть» Матч за 9-е место: ПГНИУ 19:7 ЧГУ.
Попав в четверку лучших по итогам отборочного турнира в Кирове, наша команда забронировала себе место в финальной части Кубка России по регби-7. Решающие игры за престижный трофей с участием сильнейших команд страны состоятся 17-18 июня 2017 года в Пензе.
В подгруппе «Урал – Поволжье» 8 мая 2017 года состоялись заключительные матчи отборочных этапов Кубка России по регби-7.
Результаты игр.
Полуфиналы за 1-4-е места:
«Империя» 19:21 «Энергия»;
«Витязь» 0:31 РСДЮСШОР «Динамо».
Полуфиналы за 5-8-е места:
«Трудовые резервы» 29:5 УРФУ;
«Башнефть» 0:26 «Нижний Новгород».
Финал:
«Энергия» 7:43 РСДЮСШОР «Динамо».
Матч за 3-е место:
«Империя» 52:0 «Витязь».
Матч за 5-е место:
«Трудовые резервы» 29:21 «Нижний Новгород».
Матч за 7-е место:
УРФУ 36:0 «Башнефть»
Матч за 9-е место:
ПГНИУ 19:7 ЧГУ.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 11 мая 2017
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