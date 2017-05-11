Пензенский регбийный клуб «Империя» вышел в финальную часть Кубка России по регби-7

Попав в четверку лучших по итогам отборочного турнира в Кирове, наша команда забронировала себе место в финальной части Кубка России по регби-7. Решающие игры за престижный трофей с участием сильнейших команд страны состоятся 17-18 июня 2017 года в Пензе.

В подгруппе «Урал – Поволжье» 8 мая 2017 года состоялись заключительные матчи отборочных этапов Кубка России по регби-7.

Результаты игр.

Полуфиналы за 1-4-е места:

«Империя» 19:21 «Энергия»;

«Витязь» 0:31 РСДЮСШОР «Динамо».

Полуфиналы за 5-8-е места:

«Трудовые резервы» 29:5 УРФУ;

«Башнефть» 0:26 «Нижний Новгород».

Финал:

«Энергия» 7:43 РСДЮСШОР «Динамо».

Матч за 3-е место:

«Империя» 52:0 «Витязь».

Матч за 5-е место:

«Трудовые резервы» 29:21 «Нижний Новгород».

Матч за 7-е место:

УРФУ 36:0 «Башнефть»

Матч за 9-е место:

ПГНИУ 19:7 ЧГУ.