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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 11 мая 2017
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Состоялся турнир по футболу, посвященный Дню Победы
Сегодня в Пензе
 

На базе спорткомплекса «Первомайский»  состоялся традиционный футбольный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего футбольного сезона 2017 года. В соревнованиях приняли участие 9 команд:  «Энергетик», «Зенит М», «ПГУАС», «Зенит 2001», «Комаровские волки 1», «Комаровские волки 2», «Зенит 2000», «Русь», «Радиозавод».

Результаты футбольного турнира.

1 место – «Зенит М»,

2 место – «ПГУАС»,

3 место – «Энергетик».

Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 11 мая 2017
2017-05-11
Состоялось торжественное поздравление с 90-летием Афанасьевой Прасковьи Сидоровны, участника трудового фронта, ветерана труда
 Поздравить приехали представители администрации Железнодорожного района города Пензы и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
 
2017-05-11
Пензенские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях «Сурская весна»
 В общей сложности воспитанницы областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А.Лавровой завоевали 36 медалей различного достоинства
 
2017-05-11
Заместитель главы администрации города Юрий Ильин провел заседание штаба по вопросам ЖКХ
 Большое внимание в ходе встречи было уделено приведению в порядок газонов
 
2017-05-11
Более 70% пензенских пятиклассников знают биологию на «хорошо» и «отлично»
 Всероссийские проверочные работы (ВПР) по биологии для учащихся 5 классов прошли 27 апреля 2017 года
 
2017-05-11
Выявлены несоответствия маркировки ряда лекарственных препаратов для ветеринарного применения производства Индии
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-11
Состоялся турнир по футболу, посвященный Дню Победы
 На базе спорткомплекса «Первомайский» состоялся традиционный футбольный турнир
 
2017-05-11
Пензенский регбийный клуб «Империя» вышел в финальную часть Кубка России по регби-7
 . Решающие игры за престижный трофей с участием сильнейших команд страны состоятся 17-18 июня 2017 года в Пензе
 
2017-05-11
ОАО Птицефабрика «Васильевская» заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-11
Губернатор совершил рабочий выезд на поля Каменского района
 На территории региона активными темпами проходит посевная кампания
 
2017-05-11
Прошло Открытое Первенство города Пензы по самбо среди юношей и девушек
 4-5 мая 2017г. в СДЮСШОР «Витязь»
 
2017-05-11
Продолжают наводить порядок в городе
 Организованы мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора
 
2017-05-11
Проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района
 Главой администрации Железнодорожного района города Пензы Олегом Денисовым совместно с представителями УМВД России по городу Пензе
 
2017-05-11
Первенство России по всестилевому каратэ прошло в городе Орёл с 5 по 7 мая 2017 года
 Пензенцы завоевали серебро
 
2017-05-11
Кубок Петра Великого
 Пензенцы приняли участие в турнире по регби
 
2017-05-11
В ходе профилактических рейдов посещено 17 семей
 Профилактика безнадзорности продолжается
 

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