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Состоялся турнир по футболу, посвященный Дню Победы
Сегодня в Пензе
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На базе спорткомплекса «Первомайский» состоялся традиционный футбольный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего футбольного сезона 2017 года. В соревнованиях приняли участие 9 команд: «Энергетик», «Зенит М», «ПГУАС», «Зенит 2001», «Комаровские волки 1», «Комаровские волки 2», «Зенит 2000», «Русь», «Радиозавод». Результаты футбольного турнира. 1 место – «Зенит М», 2 место – «ПГУАС», 3 место – «Энергетик».
На базе спорткомплекса «Первомайский» состоялся традиционный футбольный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего футбольного сезона 2017 года. В соревнованиях приняли участие 9 команд: «Энергетик», «Зенит М», «ПГУАС», «Зенит 2001», «Комаровские волки 1», «Комаровские волки 2», «Зенит 2000», «Русь», «Радиозавод».
Результаты футбольного турнира.
1 место – «Зенит М»,
2 место – «ПГУАС»,
3 место – «Энергетик».
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 11 мая 2017
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