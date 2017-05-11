Выявлены несоответствия маркировки ряда лекарственных препаратов для ветеринарного применения производства Индии

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие маркировки образцов лекарственных препаратов производства «Ашиш Лайф Сайенс пвт лимитед», Индия, требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (маркировка вторичной (потребительской) упаковки - отсутствуют сведения об условиях отпуска):

«Толтракокс», зарегистрирован в Республике Казахстан за №РК-ВП-4- 2412-13 (серия ALL-298, срок годности 02.2019);

«Ашивер», зарегистрирован в Республике Казахстан за №РК-ВП-4- 2216-13 (серия 14I78, срок годности 02.2018);

«Ашивер», зарегистрирован в Республике Казахстан за №РК-ВП-4- 2216-13 (серия 14I77, срок годности 02.2018 и серия 15I98, срок годности 12.2018);

«Ашивер», зарегистрирован в Республике Казахстан за №РК-ВП-4- 2216-13 (серия 15I100, срок годности 12.2018).

В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 года №149, уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных средств для ветеринарного применения.

В случае выявления вышеуказанных лекарственных препаратов в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.