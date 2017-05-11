Более 70% пензенских пятиклассников знают биологию на «хорошо» и «отлично»

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по биологии для учащихся 5 классов прошли 27 апреля 2017 года. В Пензенской области работу выполняли 10351 ученик (в целом по России 929869 учеников). По итогам выполнения работ 71,6% детей выполнили работу на «хорошо» (52,1%) и «отлично» (19,5%). В целом по России этот показатель составил 59,0% («хорошо» - 47,5%, «отлично» - 12,5%). Результаты ВПР будут использованы школами для совершенствования методик преподавания биологии.

Новость: Министерство образования Пензенской области 11 мая 2017