Заместитель главы администрации города Юрий Ильин провел заседание штаба по вопросам ЖКХ

- Хотелось бы поблагодарить всех за то, что праздники прошли без происшествий. Отдельное спасибо районным администрациям за благоустройство своих территорий, - начал заседание Юрий Олегович.

Большое внимание в ходе встречи было уделено приведению в порядок газонов.

- По поручению главы администрации Виктора Николаевича Кувайцева необходимо усилить работу по покосу травы и избавлению от одуванчиков, - озвучил поручение заместитель по городскому хозяйству. – С завтрашнего дня вводим режим ежедневной отчетности. Необходимо будет предоставлять сведения о том, где идет данного вида работа, какая организация ее проводит, и сколько человек вышло на уборку.

Обсуждая тему подготовки к новому отопительному сезону, представители от объектов соцкультбыта отчитались о проходящих подготовительных мероприятиях. В настоящее время в целях проверки состояния и своевременной замены участков сетей проводится опрессовка системы отопления.

Следующее заседание штаба состоится 17 мая.