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Заместитель главы администрации города Юрий Ильин провел заседание штаба по вопросам ЖКХ
Сегодня в Пензе
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- Хотелось бы поблагодарить всех за то, что праздники прошли без происшествий. Отдельное спасибо районным администрациям за благоустройство своих территорий, - начал заседание Юрий Олегович. Большое внимание в ходе встречи было уделено приведению в порядок газонов. - По поручению главы администрации Виктора Николаевича Кувайцева необходимо усилить работу по покосу травы и избавлению от одуванчиков, - озвучил поручение заместитель по городскому хозяйству. – С завтрашнего дня вводим режим ежедневной отчетности. Необходимо будет предоставлять сведения о том, где идет данного вида работа, какая организация ее проводит, и сколько человек вышло на уборку. Обсуждая тему подготовки к новому отопительному сезону, представители от объектов соцкультбыта отчитались о проходящих подготовительных мероприятиях. В настоящее время в целях проверки состояния и своевременной замены участков сетей проводится опрессовка системы отопления. Следующее заседание штаба состоится 17 мая.
- Хотелось бы поблагодарить всех за то, что праздники прошли без происшествий. Отдельное спасибо районным администрациям за благоустройство своих территорий, - начал заседание Юрий Олегович.
Большое внимание в ходе встречи было уделено приведению в порядок газонов.
- По поручению главы администрации Виктора Николаевича Кувайцева необходимо усилить работу по покосу травы и избавлению от одуванчиков, - озвучил поручение заместитель по городскому хозяйству. – С завтрашнего дня вводим режим ежедневной отчетности. Необходимо будет предоставлять сведения о том, где идет данного вида работа, какая организация ее проводит, и сколько человек вышло на уборку.
Обсуждая тему подготовки к новому отопительному сезону, представители от объектов соцкультбыта отчитались о проходящих подготовительных мероприятиях. В настоящее время в целях проверки состояния и своевременной замены участков сетей проводится опрессовка системы отопления.
Следующее заседание штаба состоится 17 мая.
Новость: Администрация города Пензы 11 мая 2017
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