Пензенские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях «Сурская весна»

В общей сложности воспитанницы областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А.Лавровой завоевали 36 медалей различного достоинства.

В групповых упражнениях по программе МС сборная Пензенской области завоевали три золотых медали – в каждом виде программы: многоборье, упражнении с 5 обручами и упражнении с 2 скакалками и 3 мячами.

Юниорская сборная в групповых упражнениях завоевала одну золотую медаль – в упражнении с 10 булавами и две серебряных награды- в многоборье и упражнении с 5 скакалками.

В индивидуальной программе среди кандидатов в мастера спорта в многоборье пензенские гимнастки заняли весь пьедестал почета: на высшую ступень поднялась Анастасия Безрукова, второй стала Валерия Игошина, на третьем месте Елизавета Пронина. Также Анастасия Безрукова завоевала две золотые медали в отдельных видах – в упражнениях с обручем и мячом. Валерия Игошина и Елизавета Пронина поделили второе место в упражнении с обручем, а в упражнении с мячом второе место также поделили две гимнастки- Алина Смирнова и Елизавета Пронина. В упражнении с булавами сразу две пензенские гимнастки на втором месте – Валерия Игошина и Александра Суслова. Выиграла Ирина Вадько из Ростова-на-Дону. В упражнении с лентой весь пьедестал почета также представлен пензенскими гимнастками: Елизавета Пронина, Александра Суслова и Валерия Игошина соответственно.

По программе мастеров спорта также «пензенский пьедестал»:

1 место – Дарья Зайцева

2 место – Марина Лощинина

3 место – Карина Давыдова

Дарья Зайцева также была первой в упражнении с обручем и булавами, третьей с мячом и лентой. Марина Лощинина выиграла упражнение с мячом, стала второй в упражнениях с обручем, булавами и лентой. Карина Давыдова завоевала «золото» в упражнении с лентой, «серебро» в упражнении с мячом и булавами.

По программе 1 разряда высшую сумму баллов набрали две гимнастки – Татаева Елизавета, представляющая Пензенскую область и Иляна Доржиева из Элисты. Третьей стала еще одна пензячка Алена Захарова.