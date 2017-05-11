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Пензенские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях «Сурская весна»
Сегодня в Пензе
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В общей сложности воспитанницы областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А.Лавровой завоевали 36 медалей различного достоинства. В групповых упражнениях по программе МС сборная Пензенской области завоевали три золотых медали – в каждом виде программы: многоборье, упражнении с 5 обручами и упражнении с 2 скакалками и 3 мячами. Юниорская сборная в групповых упражнениях завоевала одну золотую медаль – в упражнении с 10 булавами и две серебряных награды- в многоборье и упражнении с 5 скакалками. В индивидуальной программе среди кандидатов в мастера спорта в многоборье пензенские гимнастки заняли весь пьедестал почета: на высшую ступень поднялась Анастасия Безрукова, второй стала Валерия Игошина, на третьем месте Елизавета Пронина. Также Анастасия Безрукова завоевала две золотые медали в отдельных видах – в упражнениях с обручем и мячом. Валерия Игошина и Елизавета Пронина поделили второе место в упражнении с обручем, а в упражнении с мячом второе место также поделили две гимнастки- Алина Смирнова и Елизавета Пронина. В упражнении с булавами сразу две пензенские гимнастки на втором месте – Валерия Игошина и Александра Суслова. Выиграла Ирина Вадько из Ростова-на-Дону. В упражнении с лентой весь пьедестал почета также представлен пензенскими гимнастками: Елизавета Пронина, Александра Суслова и Валерия Игошина соответственно. По программе мастеров спорта также «пензенский пьедестал»: 1 место – Дарья Зайцева 2 место – Марина Лощинина 3 место – Карина Давыдова Дарья Зайцева также была первой в упражнении с обручем и булавами, третьей с мячом и лентой. Марина Лощинина выиграла упражнение с мячом, стала второй в упражнениях с обручем, булавами и лентой. Карина Давыдова завоевала «золото» в упражнении с лентой, «серебро» в упражнении с мячом и булавами. По программе 1 разряда высшую сумму баллов набрали две гимнастки – Татаева Елизавета, представляющая Пензенскую область и Иляна Доржиева из Элисты. Третьей стала еще одна пензячка Алена Захарова.
В общей сложности воспитанницы областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А.Лавровой завоевали 36 медалей различного достоинства.
В групповых упражнениях по программе МС сборная Пензенской области завоевали три золотых медали – в каждом виде программы: многоборье, упражнении с 5 обручами и упражнении с 2 скакалками и 3 мячами.
Юниорская сборная в групповых упражнениях завоевала одну золотую медаль – в упражнении с 10 булавами и две серебряных награды- в многоборье и упражнении с 5 скакалками.
В индивидуальной программе среди кандидатов в мастера спорта в многоборье пензенские гимнастки заняли весь пьедестал почета: на высшую ступень поднялась Анастасия Безрукова, второй стала Валерия Игошина, на третьем месте Елизавета Пронина. Также Анастасия Безрукова завоевала две золотые медали в отдельных видах – в упражнениях с обручем и мячом. Валерия Игошина и Елизавета Пронина поделили второе место в упражнении с обручем, а в упражнении с мячом второе место также поделили две гимнастки- Алина Смирнова и Елизавета Пронина. В упражнении с булавами сразу две пензенские гимнастки на втором месте – Валерия Игошина и Александра Суслова. Выиграла Ирина Вадько из Ростова-на-Дону. В упражнении с лентой весь пьедестал почета также представлен пензенскими гимнастками: Елизавета Пронина, Александра Суслова и Валерия Игошина соответственно.
По программе мастеров спорта также «пензенский пьедестал»:
1 место – Дарья Зайцева
2 место – Марина Лощинина
3 место – Карина Давыдова
Дарья Зайцева также была первой в упражнении с обручем и булавами, третьей с мячом и лентой. Марина Лощинина выиграла упражнение с мячом, стала второй в упражнениях с обручем, булавами и лентой. Карина Давыдова завоевала «золото» в упражнении с лентой, «серебро» в упражнении с мячом и булавами.
По программе 1 разряда высшую сумму баллов набрали две гимнастки – Татаева Елизавета, представляющая Пензенскую область и Иляна Доржиева из Элисты. Третьей стала еще одна пензячка Алена Захарова.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 11 мая 2017
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