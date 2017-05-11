Операция «Автоперевозчик»

Водитель пассажирского транспорта несёт ответственность не только за свою безопасность, но, прежде всего, за жизнь и здоровье пассажиров. Насколько безопасно ездить по городу на общественном транспорте, проверили сотрудники Госавтоинспекции в ходе операции «Автоперевозчик».

«Во время проведения данного мероприятия особое внимание уделялось водителям маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе», - комментирует инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

За время проведения мероприятия к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения был привлечён 51 водитель.