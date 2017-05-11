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Операция «Автоперевозчик»
Сегодня в Пензе
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Водитель пассажирского транспорта несёт ответственность не только за свою безопасность, но, прежде всего, за жизнь и здоровье пассажиров. Насколько безопасно ездить по городу на общественном транспорте, проверили сотрудники Госавтоинспекции в ходе операции «Автоперевозчик».
«Во время проведения данного мероприятия особое внимание уделялось водителям маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе», - комментирует инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.
За время проведения мероприятия к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения был привлечён 51 водитель.
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