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50 пензенцев примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
Сегодня в Пензе
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Регистрация кандидатов на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в г. Сочи, завершилась 1 мая 2017 года. Для Пензенской области определена квота на участие в фестивале – 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет. 524 кандидата подали заявку на участие. С 11 мая 2017 года стартовал конкурсный отбор кандидатов на включение в состав делегации региона. Собеседования для студентов и молодых преподавателей состоятся на базе образовательных организаций высшего образования: в 15.00 – на базе Пензенского государственного университета (факультеты, аудитория № 9-515); Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (аудитория № 2226); Собеседование с иными категориями молодежи пройдет 12 мая 2017 года в 12.00 на базе Дома молодежи (г. Пенза, ул. Кирова, 51, зал «Сфера»). Список делегации Пензенской области будет сформирован 15 мая 2017 года, о чем кандидаты получат сообщение от Регионального подготовительного комитета.
Регистрация кандидатов на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в г. Сочи, завершилась 1 мая 2017 года.
Для Пензенской области определена квота на участие в фестивале – 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет. 524 кандидата подали заявку на участие.
С 11 мая 2017 года стартовал конкурсный отбор кандидатов на включение в состав делегации региона. Собеседования для студентов и молодых преподавателей состоятся на базе образовательных организаций высшего образования:
в 15.00 – на базе Пензенского государственного университета (факультеты, аудитория № 9-515); Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (аудитория № 2226);
Собеседование с иными категориями молодежи пройдет 12 мая 2017 года в 12.00 на базе Дома молодежи (г. Пенза, ул. Кирова, 51, зал «Сфера»).
Список делегации Пензенской области будет сформирован 15 мая 2017 года, о чем кандидаты получат сообщение от Регионального подготовительного комитета.
Новость: Министерство образования Пензенской области 11 мая 2017
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