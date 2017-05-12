50 пензенцев примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Регистрация кандидатов на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в г. Сочи, завершилась 1 мая 2017 года.

Для Пензенской области определена квота на участие в фестивале – 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет. 524 кандидата подали заявку на участие.

С 11 мая 2017 года стартовал конкурсный отбор кандидатов на включение в состав делегации региона. Собеседования для студентов и молодых преподавателей состоятся на базе образовательных организаций высшего образования:

11 мая в 15.30 - в Пензенском государственном университет архитектуры и строительства (аудитория № 2226).

12 мая 2017 года:

в 15.00 – на базе Пензенского государственного университета (факультеты, аудитория № 9-515); Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (аудитория № 2226);

в 10.30 - на базе Пензенского государственного технологического университета (малый конференц-зал);

в 11.00 – в Пензенском государственном аграрном университете (аудитория № 1230).

Собеседование с иными категориями молодежи пройдет 12 мая 2017 года в 12.00 на базе Дома молодежи (г. Пенза, ул. Кирова, 51, зал «Сфера»).

Список делегации Пензенской области будет сформирован 15 мая 2017 года, о чем кандидаты получат сообщение от Регионального подготовительного комитета.