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На территории Пензенской области выявлены места самовольного пользования недрами
Сегодня в Пензе
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По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в части ужесточения контроля над использованием лесных угодий и по предотвращению фактов незаконного использования природных ресурсов сотрудниками Министерства ежедневно проводится работа по выявлению мест самовольного пользования недрами. Так в ходе выезда на территории Бессоновского сельсовета сотрудниками Министерства выявлено 2 места самовольной добычи песка, один расположен в 1,7 км на восток от здания администрации Бессоновкого района (около поселка Тополя), другой - в 350 м на северо-восток от дома 40 по ул. Школьная села Бессоновка. При проведении указанного мероприятия на местах самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми имелись свежие следы работы большегрузной техники, которые свидетельствуют о осуществлении незаконной деятельности в 2017 году. Вышеуказанная информация подготовлена в адрес главы администрации Бессоновкого района Пензенской области для установления контроля за выявленным местами самовольного пользования недрами и, при непосредственном установлении правонарушения в данной сфере, для незамедлительного сообщения в органы полиции в целях оперативного принятия мер, в том числе административного характера. С целью осуществления контроля за ранее выявленными местами самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми также были обследованы участки, расположенные в Пензенском и Малосердобинском районах.
По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в части ужесточения контроля над использованием лесных угодий и по предотвращению фактов незаконного использования природных ресурсов сотрудниками Министерства ежедневно проводится работа по выявлению мест самовольного пользования недрами.
Так в ходе выезда на территории Бессоновского сельсовета сотрудниками Министерства выявлено 2 места самовольной добычи песка, один расположен в 1,7 км на восток от здания администрации Бессоновкого района (около поселка Тополя), другой - в 350 м на северо-восток от дома 40 по ул. Школьная села Бессоновка.
При проведении указанного мероприятия на местах самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми имелись свежие следы работы большегрузной техники, которые свидетельствуют о осуществлении незаконной деятельности в 2017 году.
Вышеуказанная информация подготовлена в адрес главы администрации Бессоновкого района Пензенской области для установления контроля за выявленным местами самовольного пользования недрами и, при непосредственном установлении правонарушения в данной сфере, для незамедлительного сообщения в органы полиции в целях оперативного принятия мер, в том числе административного характера.
С целью осуществления контроля за ранее выявленными местами самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми также были обследованы участки, расположенные в Пензенском и Малосердобинском районах.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 11 мая 2017
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