На территории Пензенской области выявлены места самовольного пользования недрами

По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в части ужесточения контроля над использованием лесных угодий и по предотвращению фактов незаконного использования природных ресурсов сотрудниками Министерства ежедневно проводится работа по выявлению мест самовольного пользования недрами.

Так в ходе выезда на территории Бессоновского сельсовета сотрудниками Министерства выявлено 2 места самовольной добычи песка, один расположен в 1,7 км на восток от здания администрации Бессоновкого района (около поселка Тополя), другой - в 350 м на северо-восток от дома 40 по ул. Школьная села Бессоновка.

При проведении указанного мероприятия на местах самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми имелись свежие следы работы большегрузной техники, которые свидетельствуют о осуществлении незаконной деятельности в 2017 году.

Вышеуказанная информация подготовлена в адрес главы администрации Бессоновкого района Пензенской области для установления контроля за выявленным местами самовольного пользования недрами и, при непосредственном установлении правонарушения в данной сфере, для незамедлительного сообщения в органы полиции в целях оперативного принятия мер, в том числе административного характера.

С целью осуществления контроля за ранее выявленными местами самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми также были обследованы участки, расположенные в Пензенском и Малосердобинском районах.