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Мотоциклисту на заметку!
Сегодня в Пензе
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Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд по улицам Пензы, чтобы проверить, насколько владельцы мототранспорта соблюдают правила дорожного движения. Прежде всего правоохранителей интересовало наличие средств индивидуальной защиты.
Владелец мотоцикла, Александр Петров, отметил: «Средства защиты — неотъемлемая часть водителя мотоцикла! Мы ездим сами и с пассажирами, на дальние расстояния... Чем больше экипировки, тем лучше!»
Также считают и скутеристы, несмотря на скромную скорость своего транспортного средства.
«У меня всегда шлем! Да и скорость у моего скутера маленькая», — поделилась владелица скутера, Татьяна Малышкина.
Соблюдать скоростной режим и использовать средства защиты сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения.
Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Павел Болтышев, отметил: «Соблюдайте правила дорожного движения и прежде всего — скоростной режим! Используйте средства защиты, которые снизят риск серьёзных травм в результате ДТП».
В ходе этого рейда было выявлено 73 нарушителя. Трое из них находились в состоянии опьянения. Всего же с начала года на территории Пензенской области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств.
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