Мотоциклисту на заметку!

Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд по улицам Пензы, чтобы проверить, насколько владельцы мототранспорта соблюдают правила дорожного движения. Прежде всего правоохранителей интересовало наличие средств индивидуальной защиты.

Владелец мотоцикла, Александр Петров, отметил: «Средства защиты — неотъемлемая часть водителя мотоцикла! Мы ездим сами и с пассажирами, на дальние расстояния... Чем больше экипировки, тем лучше!»

Также считают и скутеристы, несмотря на скромную скорость своего транспортного средства.

«У меня всегда шлем! Да и скорость у моего скутера маленькая», — поделилась владелица скутера, Татьяна Малышкина.

Соблюдать скоростной режим и использовать средства защиты сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Павел Болтышев, отметил: «Соблюдайте правила дорожного движения и прежде всего — скоростной режим! Используйте средства защиты, которые снизят риск серьёзных травм в результате ДТП».

В ходе этого рейда было выявлено 73 нарушителя. Трое из них находились в состоянии опьянения. Всего же с начала года на территории Пензенской области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств.