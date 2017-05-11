Командировка на Северный Кавказ

Алла Шишова – гордая мать. Сегодня она провожает своего сына в дальнюю дорогу. Он-сотрудник полиции и отправляется в командировку на Северный Кавказ.

«Хочу пожелать всем, кто отправляется в командировку, спокойной службы, чтобы не было никаких происшествий, чтобы все вернулись живы и здоровы», - отметила Алла Шилова, мама сотрудника УМВД России по Пензенской области

Задача сводного отряда МВД будет заключатся в охране общественного порядка в районах Северного Кавказа. Старый отряд, который сменят новые бойцы, хорошо себя зарекомендовал. В следующей смене бойцы опытные и надежные, так и они справятся со всеми поставленными задачами.

«По итогам четырех месяцев наш сводный отряд, который вы будете менять, занимает первое место на территории Северного Кавказа из всех субъектов, которые прикомандированы на эту территорию. Это очень высокая планка и вам предстоит стремиться не уронить результаты и показатели, которые были достигнуты предыдущим отрядом»,- отметил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Десятиминутное прощание с родными и в путь. Сотрудники полиции будут служить на Северном Кавказе 180 суток.