Работа сообща

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До 30 % ДТП происходит из -за некачественного дорожного покрытия. Отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неудовлетворительное состояние обочины — эти и другие недостатки дорог в Белинском районе выявили сотрудники ГИБДД и представители ОНФ в ходе совместного рейда.
«Данные дороги мы занесём на карту «убитых» дорог дорожной инспекции ОНФ. У нас выделены деньги на ремонт этих дорог, и мы проконтролируем его выполнение»,- отметил Александр Коротков, представитель «ОНФ» г. Пензы.
По обследованным участкам сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы.
«По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридических лиц. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде административного штрафа до 300 тысяч рублей.»,- комментирует Сергей Агеев, Начальник отдела надзора УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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