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 Четверг, 11 мая 2017
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Минприроды России предложило региональным властям внедрять раздельный сбор опасных отходов
Сегодня в Пензе
 

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил телеграмму главам регионов с предложением установить у зданий органов региональной власти пункты сбора опасных отходов с целью реализации пункта 46 плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской Федерации Года экологии. Ранее аналогичная телеграмма была направлена в федеральные министерства и ведомства.

Как ранее отметил Сергей Донской, стимулирование переработки отходов является приоритетным направлением государственной политики. «Важно, чтобы постепенно раздельный сбор входил в повседневную практику россиян, и начинать необходимо с наиболее опасных бытовых отходов, захоронение которых приводит к существенному загрязнению окружающей среды».

Министр отметил, что в настоящее время значительная часть отходов уже сортируется производителями и импортерами товаров в рамках так называемой расширенной ответственности. А до 2019 г. все регионы будут обязаны перейти на новую систему обращения с отходами, в том числе, вводить новые экономические механизмы для раздельного сбора отходов. Как отметил Сергей Донской, одной из форм стимулирования может быть освобождение ТСЖ и управляющих компаний, которые обеспечивают раздельный сбор, от платы за переработку отходов.  

Ранее по поручению Серегея Донского контейнеры по сбору и временному хранению опасных бытовых отходов были установлены на территории Минприроды России. Партнерами проекта выступил Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс». Проект предоставляет сертифицированные эко-контейнеры, предназначенные для безопасного сбора и временного хранения опасных отходов: отработанных энергосберегающих ламп, батареек и других химических источников питания. Обслуживание экобоксов осуществляется дважды в месяц специалистами социального проекта на безвозмездной основе, которые изымают накопившиеся лампочки, градусники и батарейки и транспортируют их на специализированные заводы. Таким образом, в год на безопасную утилизацию будет отправляться до 4,2 тыс. энергосберегающих ламп, более 350 кг батареек.

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