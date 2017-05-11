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За три первых месяца текущего года объём налоговых сборов в регионе более чем на 25 % превысил показатель аналогичного периода 2016 года
Сегодня в Пензе
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В соответствии с поручением главы областной исполнительной власти, на территории субъекта федерации продолжается работа по расширению налогооблагаемой базы, повышению заработной платы работников, планомерному поступлению в бюджет налогов и сборов.
В соответствии с поручением главы областной исполнительной власти, на территории субъекта федерации продолжается работа по расширению налогооблагаемой базы, повышению заработной платы работников, планомерному поступлению в бюджет налогов и сборов.
Новость: Правительство Пензенской области 11 мая 2017
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