За три первых месяца текущего года объём налоговых сборов в регионе более чем на 25 % превысил показатель аналогичного периода 2016 года

В соответствии с поручением главы областной исполнительной власти, на территории субъекта федерации продолжается работа по расширению налогооблагаемой базы, повышению заработной платы работников, планомерному поступлению в бюджет налогов и сборов.



За январь - март 2017 года налоговыми органами Пензенской области обеспечено поступление в консолидированный региональный бюджет 8 132 001 тыс. рублей, что на 25,5 % больше аналогичного периода 2016 года.



Поступления по налогу на доходы физических лиц за указанный период, по сравнению с аналогичным в прошлом году, увеличились более чем на 10%. Вырос уровень НДФЛ, поступающего от крупных и основных налогоплательщиков области. Это касается ряда промышленных предприятий, таких, как «Радиозавод», «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», «ПО «Электроприбор», а также некоторых строительных компаний и предприятий переработки продукции АПК.



Также выросла общая сумма налога на прибыль организаций – в январе-марте этого года она достигла уровня в 1,7 раза больше, чем это было в аналогичном периоде 2016 года. С увеличением прибыли сработали «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», «НПП Рубин», «Земетчинский сахарный завод», строительная компания «Модуль» «Маякпринт», «Маяк». Это стало возможным в связи с увеличением доходов от реализации и ростом налоговой базы в течение 2016 года.



«Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Пензенской области свидетельствует о росте производства», - прокомментировал вышеприведённые показатели Иван Белозерцев.



«Мы также видим, что и повышение зарплаты работников пензенских предприятий повлияло на объём налоговых поступлений в бюджет в сторону увеличения», - добавил он.



Помимо этого, почти в полтора раза больше в бюджет направлено по линии транспортного налога, а также на 13,3% - за счёт налога на имущество организаций.

Новость: Правительство Пензенской области 11 мая 2017